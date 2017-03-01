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Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk Ve Travma Sempozyumu
Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk Ve Travma Sempozyumu

15 Temmuz’un yeni nesillere aktarmak için Evlat çizgi filmini hazırlatan Ümraniye Belediyesi, tankın ezdiği aracı sergileyerek te o gece yaşananları tüm çıplaklığıyla  gözler önüne sermişti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, bu girişimin siyasi faturası, ekonomik faturası, sosyal faturası çok konuşuldu, tartışıldı ve üzerinde çalışıldı,  bazı tedbirler alındı. Ümraniye Belediyesi’nin hazırladığı 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk ve Travma Sempozyumu da darbe girişiminin özellikle çocuklar üzerindeki psikolojik faturasını ortaya çıkarmak ve konuyla alakalı yapılması gerekenleri ivedilikle hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’den uzman katılımcıların yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Güney Afrika’dan önemli travma uzmanlarının da yer alacağı sempozyumda çocuk ve travma konusu psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmetler ve iletişim bilimleri üzerinden çok disiplinli olarak ele alınacak. Yurtdışında başarıyla uygulanan travma çalışmaları tecrübeleri paylaşılacak, 15 Temmuz sonrası konu üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar sunulacak.

 

📆 23 Mart 2017 Perşembe 12:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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