Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk Ve Travma Sempozyumu

15 Temmuz’un yeni nesillere aktarmak için Evlat çizgi filmini hazırlatan Ümraniye Belediyesi, tankın ezdiği aracı sergileyerek te o gece yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermişti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, bu girişimin siyasi faturası, ekonomik faturası, sosyal faturası çok konuşuldu, tartışıldı ve üzerinde çalışıldı, bazı tedbirler alındı. Ümraniye Belediyesi’nin hazırladığı 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk ve Travma Sempozyumu da darbe girişiminin özellikle çocuklar üzerindeki psikolojik faturasını ortaya çıkarmak ve konuyla alakalı yapılması gerekenleri ivedilikle hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’den uzman katılımcıların yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Güney Afrika’dan önemli travma uzmanlarının da yer alacağı sempozyumda çocuk ve travma konusu psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmetler ve iletişim bilimleri üzerinden çok disiplinli olarak ele alınacak. Yurtdışında başarıyla uygulanan travma çalışmaları tecrübeleri paylaşılacak, 15 Temmuz sonrası konu üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar sunulacak.