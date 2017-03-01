Eyüp’ten Mekke’ye İş İmkanı

Eyüp Belediyesi, huzurun başkenti Eyüp’ten kutsal topraklar Mekke’ye iş imkanı sundu.

Mekke’de bulunan Anjum Otel Mekke şirketi aşçı olarak çalıştırmak üzere Eyüp Belediyesi Kariyer Geliştirme Birimin’den personel talebinde bulundu. Eyüp Belediyesi Kariyer Geliştirme Birimi gerekli tarama ve yönlendirmeleri yaparak sisteme kayıtlı 7 kişiyi iş başvurusu için Anjum Otel Mekke şirketi İstanbul temsilciliği ile görüşme ayarladı.

Yapılan görüşmeler sonunda uygun bulunanlar aşçı olarak kutsal topraklarda çalışma ve hacılara hizmet etmenin yanı sıra Türk mutfağını dünyaya tanıtma imkanı da bulacak. Anjum Otel Mekke aynı zamanda çalışacak olan kişilerin ve ailelerinin barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını da karşılayacak. Ayrıca Arapça ve İngilizce dil eğitimi de verilerek, çalışacakların uyum sağlaması ve performans artırımı da sağlanmış olacak.

2yılda 1055 kişiye iş imkanı sağlandı

Eyüp bölgesindeki vatandaşların işsizlik sorunuyla birlikte nitelikli iş imkanlarına katkı yapmak amacıyla faaliyete geçen Eyüp Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, 2 yılda 6 bin 693 bireysel iş yönlendirmesi gerçekleştirdi. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde Eyüp Belediyesi aracılığıyla 1055 kişi de iş sahibi oldu. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve kriterlerine uygun personellerin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesini sağlayan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, gerekli eğitimlerle en uygun eşleştirmeyi sağlayarak istihdamın artmasını sağlıyor.

İŞKUR ve talepte bulunan firmalar ile birlikte koordinasyonlu şekilde çalışan İş ve Kariyer Geliştirme Biriminin 2014’te hayat bulduğunu söyleyen Başkan Remzi Aydın, başlattığı kurumsal çalışmanın vizyon, misyon ve kuruluş hikayesini şöyle anlattı: ”Göreve geldiğim günden beri yaptığımız araştırma ve çalışmalarda Eyüp’teki iş gücünün parçalı ve dağınık bir çizgide olduğunu gördük. Nitelik ve kalite hep 2’inci yada 3’üncü sıralarda karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla yapmamız gereken şeyin öncelikle vatandaşımızın hangi işleri istediği,hangi işleri yaptığı, hangi işlerde iyi olduğunu tespit etmek ve ardından da bu portföye göre bir alan oluşturmaya başlamaktı.Ve biz de Eyüplü vatandaşlarımızı bu şekilde yönlendirmeye başladık.

500’ÜN ÜZERİNDEKİ FİRMAYA ALAN AÇTIK

İş başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın yanı sıra personel arayan şirketler de bize başvuru yapmaya başladılar.Şimdiye kadar 500’ün üzerinde firmanın yararlandığı İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak 2014’ten bu yana toplamda 6 bin 693 bireysel iş yönlendirmesi gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bu yana firmaların talepleri doğrultusunda iş başvurusu yapan vatandaşları, Eyüp Belediyesi olarak nitelik ve alanlarına göre firmalara yönlendiriyoruz. İŞKUR başta olmak üzere talepte bulunan her firma ile görüşmeler yapıp başvuru süreçlerini olumlu şekilde sonuçlandırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz”

KADINLARIMIZI MESLEK SAHİBİ YAPIYORUZ

Sertifikalı meslek edindirme kurslarımızdan Yaşlı ve Hasta Bakım Uzmanlığı eğitimleri verdiklerini de anlatan Aydın “Eğitimimizle kadınlarımızı hem meslek sahibi yapıyoruz hem de iş fırsatı açıyoruz. 3 ay uygulamalı 3 ay da teorik eğitim aldıktan sonra onları sağlık sektöründe bir çok farklı alana yönlendiriyoruz. Son olarak 12 kadınımıza yaşlı ve hasta bakım uzmanlığı eğitimi verildi. Sonrasında da eğitim verdiğimiz 12 kadınımızı işe yerleştirdik ” dedi.