Kartal Belediyesi’nden Dünya Su Günü Kapsamında Deniz Dibi Temizliği

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dünya Su Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Doğaya sahip çıkmanın önemine vurgu yapmak adına yapılan etkinliğe Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Gökhan Yüksel, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Avrasya Şubesi Başkanı Dr. Burak Olgun ve Yönetim Kurulu üyesi Filiz Tüfek, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca etkinliğe Deha atık yağ firması, Everysky su firması, Hursan geri dönüşüm firması ve Özen Cam destek verdi.

Çevre sorunlarına duyarlı yöneticilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Başkan Altınok Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle 22 Mart Dünya Su Günü’nü kutladı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI), en önemli çevre sorunları arasında yer alan su sorununa dikkat çekmek ve kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla ‘Su Yoksa Hayat Yok’ başlıklı bir etkinlik düzenledi. 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında organize edilen etkinlikte, dalgıçlar eşliğinde deniz altı temizliği yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, ” Su, bütün canlıların yapılarının en büyük bölümünü oluşturur. 22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Kartal Belediyesi olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlama yapıyoruz” dedi.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Avrasya Şubesi Başkanı Dr. Burak Olgun, suyun insan hayatındaki önemine vurgu yaptı. Olgun, ” Suyu verimli ve etkin kullanamıyoruz. Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3 olan ülkeler su zenginidir. 2.000 m3’ten az olanlar su azlığı çeken, 1.000 m3’ten azı da su fakiri ülkeler arasında kabul edilmektedir. DSİ’nin verilerine göre ülkemizin tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli, yılda ortalama toplam 112 milyar m3’tür. Türkiye, kişi başına ortalama 1.500 m3 ile su azlığı yaşayan bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu, 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmektedir. Mevcut kaynakların tamamının bozulmadan korunduğunu varsaysak bile 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3/yıl civarında olacağı söylenebilir” dedi.

“Su hayattır, su olmadan hiçbir şey olmaz”

Etkinlikte konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, etkinliğe katılan, başta öğrenciler olmak üzere herkese teşekkür etti. Fidan, ” Bugünkü etkinliğimiz çok önemli. 1 yılda bir insan eğer 10 bin metreküpün altında su tüketiyorsa, anlayın ki o ülke sudan fakir ülkedir. Dünya nüfusunun hızla artmasının, köylerden kentlere göçün ve değişik anlayışların, çevremize ne kadar zarar verdiği ortada. Su hayattır, su olmadan hiçbir şey olmaz. Su varsa yaşam var, su varsa ekolojik denge var. İnsanoğlu bir yere yerleşirken ilk aradığı şey hep su olmuştur, diğerleri ondan sonra gelir. Bu vesileyle Kartal Belediyesi ve Genç Girişimciler Derneği olarak, suya ve çevreye gösterdiğimiz hassasiyeti belirtmek istiyorum. Suyu lütfen tasarruflu kullanalım. Banyoda duş alırken 1 dakikada kullandığımız suyun 90 bardak olduğunu unutmayalım. Her tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye sudan yana fakir bir ülkedir. Fakat emperyalist ülkeler, Türkiye’yi sudan yana fakir bir ülke olarak göstermezler. Nedenine gelince.. Ortadoğu’da olan savaşların fosile dayalı enerji değil su kaynaklı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Dicle ve Fırat’ın arasında kalan bir bölgede yıllar yılı bakın neler oluyor, neler yaşanıyor. Bunun sebebi, işte o iki nehrimiz olan Dicle ve Fırat’a göz dikmeleridir. Dünyada çıkan savaşların, Ortadoğu ve Kafkaslar’daki yer altı kaynaklarından dolayı çıktığını unutmayalım. Dünyada bundan sonra çıkabilecek önemli savaşların da su için olabileceğini unutmayalım ve suyu çok tasarruflu kullanalım, suyun değerini bilelim. Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün çevreye, doğaya ve suya ne kadar çok önem verdiğini sizlere belirtmek istiyorum ” dedi.

Deniz kirliliğine ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde, deniz altı kirliliği göstermek amacıyla 6 dalgıç denize daldı ve atık çıkardı. Dalgıçlar, deniz dibinden lastik, cam şişe, araç plakası, ruhsat, ehliyet, pet şişe, halı, kumaş, oje, fermuar, metal kutu, tahta v.s. çıkardı. Bu atıklar kurutulduktan sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün atık akvaryumunda sergilenecek. Etkinlik sırasında fotoğrafları çekilen deniz kirliliğine, daha sonra düzenlenecek su altı fotoğraf sergiyle de dikkat çekilecek.

Kartallıların da ilgiyle takip ettiği deniz temizliği sırasında Ahmet Şimşek Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan orkestra, enstrümanlar eşliğinde müzik yaptı. Etkinliğe katılanlara, firmaların hazırladığı buzdolabı magnetleri, şişe su, geri dönüşümlü fosforlu kalem, kumbara kalemlik ve Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 350 adet fıstık çamı dağıtıldı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Dünya Su Günü etkinliklerine katkı sağlayan dalgıçlara teşekkür plaketi takdim etti.