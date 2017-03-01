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Aşık Veysel, Maltepe’de anıldı
Aşık Veysel, Maltepe’de anıldı

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 44.yıldönümü’nde Maltepe’de anıldı.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği’nce (SİDAD) düzenlenen anma etkinliği, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Canan Döner, CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, SİDAD yönetim kurulu ve üyeleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Etkinlikte, hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu ve sanatçı Emre Saltık, Veysel’in “Gelmez Yola Gidiyorum” türküsüne çektiği klip eşliğinde anıldı. İlknur Kaplan’ın sunuculuğu yaptığı ve Aşık Veysel’in belgeselinin gösterildiği programda Rıza Aslandoğan, Ali Doğan, Leyla Ünver, Şentürk İyidoğan, Metin Karataş, Cihan Çelik, Sevim Coşkun, Tülay Maciran, Aynur Yılmaz, Alişan Kantos ve Özgür Akdemir sahne aldı.

Maltepeli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği anma programında Aşık Veysel memleket, toprak, insan ve vatan sevgisini, kardeşlik ruhunu yansıtan türkülerle ve deyişlerle anıldı.

büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 44.

📆 22 Mart 2017 Çarşamba 16:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
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11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
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16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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