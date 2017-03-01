Derviş Ali Semt Konağı’nın Temeli Törenle Atıldı

Fatihli gençlerin okuldan arta kalan zamanlarda birçok alanda eğitimlerine ve kültürel faaliyetlerine devam edebileceği Derviş Ali Semt Konağı’nın temeli törenle atıldı.

Fatih Belediyesi, ilçenin 7’nci semt konağı olacak olan Derviş Ali Semt Konağı’nın temel atma törenini Derviş Ali Mahallesinde düzenledi. Düzenlenen törene Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Belediyesi’nin mehteran takımının marşları ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından sahneye çıkan protokol üyeleri butona basarak temele harç döktüler. Başkan Demir ve beraberindeki heyet temel atılan alana gelip inşaat süreci ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Derviş Ali Semt konağı tamamlandığında içerisinde, Çocuk Diş Tedavi Merkezi, Kütüphane, Gençlik Merkezi, Etüt Salonu, Bilgisayar Sınıfı, derslikler, çok amaçlı salon, rehberlik birimi, muhtarlık bölümü ve PTT merkezi yer alacak.

Fatih Belediyesi’nin semt konakları ve bilgi evlerinde her yaştan binlerce Fatihliye ücretsiz hizmet veriyor. Fatih Belediyesi, Müftüali Semt Konağı, Silivrikapı Semt Konağı, Marmara Semt Konağı, Keçeci Karabaş Semt Konağı, Hekimoğlu Bilgi Evi ve Balat Bilgi Evi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Herkesin Huzur İçerisinde Gidip Gelebilecekleri Bir Köşk Olacak

Derviş Ali Semt Konağı’nın mimarisinin Osmanlı mimarisine uygun olduğunun altını çizen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Semt konağımız bittiği zaman geceleri ışıklandırma sistemi ile buraları güzelce aydınlatacak. Herkesin huzur içerisinde gidip gelebilecekleri bir köşk olacak. Biz belediye olarak bu çocuklarımızın sokaktaki duruşlarına, sokakta ahlaklı bir çocuk olmaları için, ailelerine kardeşlerine duyarlı olmaları için ve bu millete faydalı bir çocuk olabilmeleri için bu alanları onların kendilerini geliştireceği birer mektep olması için yapıyoruz” dedi.

Bunu Gerçekleştirmek Bir Hayaldi

Semt konakları projesinin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in güzel bir projesi olduğunu belirten Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır, “Hem geleneğimizi yaşatmak hem de gençlerimizi huzur içerisinde güven ile yetiştirecek bir mekana kavuşmuş olacağız. Bunu gerçekleştirmek bir hayaldi bugünde bu temel atma töreni ile bu hayali gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.