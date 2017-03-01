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Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet, Spor » 7. AYDOS PATİKA KOŞUSU HEYECANI BAŞLIYOR
7. AYDOS PATİKA KOŞUSU HEYECANI BAŞLIYOR
7. AYDOS PATİKA KOŞUSU HEYECANI BAŞLIYOR

Kartal Belediyesi; Team Kronos işbirliğiyle düzenleyeceği 7. Aydos Patika Koşusu ile doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getirecek.

Her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden amatör ve profesyonel sporcuların katıldığı Aydos Patika Koşusu’nda bu yıl da doğa sporları tutkunları, orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter dökecek. İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı’nda 26 Mart Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan yarış, Aydos Orman Parkuru 2. Kapı’dan başlayacak.

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 7 yıldır destek verdiği Aydos Patika Koşusu’nun, doğa sevgisi ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek 7. Aydos Patika Koşusu’na tüm sporcuları davet etti.

📆 22 Mart 2017 Çarşamba 16:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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