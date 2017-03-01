7. AYDOS PATİKA KOŞUSU HEYECANI BAŞLIYOR

Kartal Belediyesi; Team Kronos işbirliğiyle düzenleyeceği 7. Aydos Patika Koşusu ile doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getirecek.

Her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden amatör ve profesyonel sporcuların katıldığı Aydos Patika Koşusu’nda bu yıl da doğa sporları tutkunları, orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter dökecek. İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı’nda 26 Mart Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan yarış, Aydos Orman Parkuru 2. Kapı’dan başlayacak.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 7 yıldır destek verdiği Aydos Patika Koşusu’nun, doğa sevgisi ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek 7. Aydos Patika Koşusu’na tüm sporcuları davet etti.