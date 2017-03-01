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Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Kültür-Sanat » Kartal’da Nurullah GENÇ
Kartal’da Nurullah GENÇ
Kartal’da Nurullah GENÇ

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilere yönelik 23 Mart 2017 Saat 10:00 da Şair-Yazar Nurullah GENÇ’in “Başarı Bedel İster” başlıklı semineri düzenlenecek.

📆 22 Mart 2017 Çarşamba 16:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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