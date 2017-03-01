Kartal’da Nurullah GENÇ

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilere yönelik 23 Mart 2017 Saat 10:00 da Şair-Yazar Nurullah GENÇ’in “Başarı Bedel İster” başlıklı semineri düzenlenecek.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|29
|17
|9
|3
|45
|17
|+28
|60
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|30
|14
|12
|4
|56
|31
|+25
|54
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|29
|14
|11
|4
|49
|27
|+22
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|30
|13
|9
|8
|39
|25
|+14
|48
|6
|Gölcükspor
|29
|12
|10
|7
|35
|30
|+5
|46
|7
|Kızılcabölükspor
|30
|10
|12
|8
|30
|28
|+2
|42
|8
|Van Bş. Bld.
|30
|10
|10
|10
|29
|34
|−5
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|29
|10
|9
|10
|33
|31
|+2
|39
|10
|24 Erzincanspor
|29
|9
|11
|9
|28
|26
|+2
|38
|11
|Kozan Bld.
|29
|9
|9
|11
|32
|36
|−4
|36
|12
|Erzin Bld.
|30
|9
|8
|13
|28
|42
|−14
|35
|13
|Tekirdağspor
|29
|8
|9
|12
|27
|39
|−12
|33
|14
|Kartalspor
|29
|9
|5
|15
|27
|36
|−9
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|29
|8
|7
|14
|48
|49
|−1
|31
|16
|Cizrespor
|30
|7
|9
|14
|21
|40
|−19
|30
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|29
|6
|10
|13
|33
|50
|−17
|28
|18
|Beylerbeyi
|29
|6
|9
|14
|32
|44
|−12
|27
|19
|Manavgatspor
|29
|3
|13
|13
|18
|41
|−23
|22
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