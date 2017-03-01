Ahmet Şimşekli öğrenciler Çanakkale müzesinde duygulandılar

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, Çanakkale 18 Mart Şehitlerini Anma etkinlikleri ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yılı kapsamında, Kartal Belediyesi tarafından sergilenen “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesini” gezdiler.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Tarih öğretmenleri Mesut KIRKGÖZE ve Deniz ŞAHİN gözetiminde Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Çadırında sergilenen Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesini gezen öğrenciler, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan askeri teçhizatları, mühimmatları, kişisel eşyaları, saatleri, paraları, çeşitli malzeme ve belgeleri ilgiyle izlediler. Öğrenci ve öğretmenler, savaş malzemelerini izlerken duygulu anlar yaşadılar.

“O anları yaşatmaya çalıştık.”

Gezinin, öğrencilere milli bilinç kazandırmak ve Çanakkale’de yaşananları anlamalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mesut KIRKGÖZE, “Dönemin en güçlü donanmasına sahip olan İngiltere ve Fransa 1915 yılında Osmanlı Devleti’nin başkentini ele geçirmek, Çarlık Rusya’ya gerekli yardımı ulaştırmak, Balkan devletlerini savaşa dahil etmek ve sömürge alanlarını genişletmek için Çanakkale Boğazını abluka altına aldılar. Plana göre, önce Türk toprakları yoğun bir şekilde bombardımana tutulacak, daha sonra kara harekâtı ile Osmanlının merkezine ulaşılacaktı. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf gurubunda yer alan İngiltere ve Fransa’nın bu planları istedikleri gibi yürümedi. Türk halkının güçlü direnişi sayesinde deniz harekâtında başarılı olamayacaklarını anlayınca, bu kez Gelibolu üzerinden çıkarma yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanan genç neferler, işgalcilerin karşısında dünya tarihine geçecek bir savunma örneği sergilediler, çok acı kayıplara rağmen başarılı oldular ve destan yazdılar. Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Tarih bölümü olarak bizler de, Çanakkale Destanını yazan atalarımızın kullandığı malzemeleri ve o döneme ait bazı belgeleri göstermek için öğrencilerimizi Çanakkale Savaşı Malzemeleri müzesine götürerek o anları yaşatmaya çalıştık. Gezi sırasında Çanakkale Savaşı’nda kullanılan malzemeleri gören öğrencilerimizle birlikte duygulu anlar yaşadık.” dedi.