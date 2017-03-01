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KARTAL BELEDİYESİ NEVRUZU ÇOCUKLARLA KUTLADI
KARTAL BELEDİYESİ NEVRUZU ÇOCUKLARLA KUTLADI

Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yıldız İşçimenler İlkokulu’nda düzenlediği Nevruz kutlaması etkinliğine katıldı.

 

Yıldız İşçimenler İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlama programına Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile veliler katıldı. Programda, Nevruz’un simgesi olan Demirci Kawa’yı temsil eden demir dövme töreni yapıldı. Daha sonra oynanan yumurta kırma oyununun ardından Nevruz ateşi yakıldı. Programda öğrencilerin sergilediği halk oyunları, okudukları şiirler ve sahneledikleri tiyatro oyunu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

📆 22 Mart 2017 Çarşamba 14:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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