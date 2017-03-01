KARTAL BELEDİYESİ NEVRUZU ÇOCUKLARLA KUTLADI

Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yıldız İşçimenler İlkokulu’nda düzenlediği Nevruz kutlaması etkinliğine katıldı.

Yıldız İşçimenler İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlama programına Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile veliler katıldı. Programda, Nevruz’un simgesi olan Demirci Kawa’yı temsil eden demir dövme töreni yapıldı. Daha sonra oynanan yumurta kırma oyununun ardından Nevruz ateşi yakıldı. Programda öğrencilerin sergilediği halk oyunları, okudukları şiirler ve sahneledikleri tiyatro oyunu, izleyenlerin beğenisini kazandı.