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Çocuklar, Mini Golf Festivali’nde Buluşuyor
Çocuklar, Mini Golf Festivali’nde Buluşuyor

HEM SPOR YAPACAK HEM EĞLENECEKLER
CARREFOURSA İÇERENKÖY’DE BİNLERCE ÇOCUK MİNİ GOLF’LE TANIŞACAK
ÇOCUKLARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI: MİNİ GOLF SAHASI
CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi, çocuklar için muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
18 Mart’ta başlayan Mini Golf Festivali kapsamında düzenlenecek olan Mini Golf Turnuvası, 25 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleşiyor.
Banu Noyan organizasyonu ve  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Spor A.Ş., Boğaziçi Golf Klübü katkılarıyla düzenlenen Mini Golf Festivali’nde çocuklar golf oynamayı uzman eğitmenlerden öğrenerek, keyifli zaman geçirecek.
Mini Golf Turnuvası’na katılarak  heyecanlı bir yarış sonunda armağanlar kazanacak olan minikler, böylece hem eğlenecek hem de öğrenecek.
Her kesimden ve her yaştan insanın oynayabileceği mini golf, dünya çapında büyük ilgi görüyor.
Çocuklarınızın keyifli saatler geçirmesini, eğlenerek öğrenmesini istiyorsanız Mini Golf Festivali’ni kaçırmayın.
Yer: CarrefourSA İçerenköy AVM
Tarih: 25 Mart 2017 Cumartesi
Saat: 12.00
Bilgi: Banu Noyan İletişim-Organizasyon
Süreyya Gökhan: 0506 062 45 68
📆 22 Mart 2017 Çarşamba 13:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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