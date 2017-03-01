Çocuklar, Mini Golf Festivali’nde Buluşuyor

HEM SPOR YAPACAK HEM EĞLENECEKLER

CARREFOURSA İÇERENKÖY’DE BİNLERCE ÇOCUK MİNİ GOLF’LE TANIŞACAK

ÇOCUKLARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI: MİNİ GOLF SAHASI

CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi, çocuklar için muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

18 Mart’ta başlayan Mini Golf Festivali kapsamında düzenlenecek olan Mini Golf Turnuvası, 25 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleşiyor.

Banu Noyan organizasyonu ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Spor A.Ş., Boğaziçi Golf Klübü katkılarıyla düzenlenen Mini Golf Festivali’nde çocuklar golf oynamayı uzman eğitmenlerden öğrenerek, keyifli zaman geçirecek.

Mini Golf Turnuvası’na katılarak heyecanlı bir yarış sonunda armağanlar kazanacak olan minikler, böylece hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Her kesimden ve her yaştan insanın oynayabileceği mini golf, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Çocuklarınızın keyifli saatler geçirmesini, eğlenerek öğrenmesini istiyorsanız Mini Golf Festivali’ni kaçırmayın.

Yer: CarrefourSA İçerenköy AVM

Tarih: 25 Mart 2017 Cumartesi

Saat: 12.00

Bilgi: Banu Noyan İletişim-Organizasyon

Süreyya Gökhan: 0506 062 45 68