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Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Renkli Nevruz Kutlaması
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Renkli Nevruz Kutlaması

Baharın gelişini müjdeleyen geleneksel Nevruz Bayramı bu yıl Yıldız İşçimenler İlkokulunda kutlandı. Kutlama programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal FİDAN, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bahtiyar ÇAKMAK ve Yıldırım DEMİRCİ, Tapu ve Kadastro Müdürü Mahmut GÜLTEKİN, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Okul müdürü Hayri ALTUN’ un açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda öğrenciler geçmişten günümüze Türk Devletlerinin bayrakları ve kıyafetleriyle sahne aldılar. Örs üzerinde demir dövme, yumurta tokuşturma, ateş üzerinden atlama geleneklerinin yaşatıldığı programda ayrıca Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi. Coşkulu kutlamaya okul aile birliği tarafından yapılan ikramlar zenginlik kattı.

📆 22 Mart 2017 Çarşamba 13:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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