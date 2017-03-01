İBB havayolu şirketi kuracağına toplu taşımada ücretleri indirsin!

CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı Ak Parti’li Başkan Kadir Topbaş’a öneride bulundu: Topbaş, Havayolu Şirketine Para Harcayacağına Otobüs Biletlerine İndirim Yapsın! Vatandaş Rahat Bir Nefes Alsın!

CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı Ak Parti’li Başkan Kadir Topbaş’a öneride bulundu: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar fazla paranız varsa havayolu şirketi kuracağınıza toplu taşımada ücretleri indirip, halkımıza rahat bir nefes aldırın!

Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Mesut Kösedağı hazırladığı yazılı soru önergesini Meclis toplantısında sözlü okuyarak defalarca gündeme getirdiği İstanbul’un ulaşım sorununu bir kez daha Meclis gündemine getridi. İETT’den kaynaklı sorunların artarak devam ettiğine dikkat çeken CHP’li Mesut Kösedağı önergesinde,“Son zamanlarda halkımızdan İETT ile ilgili şikâyetler artmaya başladı. Sürekli bozulan metrobüsler, ayakta geçirilen tıklım tıklım metrobüs yolculuğu, bozuk yollar, göl haline gelmiş üst geçitler, tıklım tıklım duraklar, metrobuse binemeyen engelliler, aktarma mesafelerinin uzunluğu, yaz saati- kış saati uygulamaları arasında geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklar…” gibi yaşanan sorunlarına dikkat çekerek başkan Kadir Topbaş’a sordu: “Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar fazla paramız varsa havayolu şirketi kuracağınıza toplu taşımada ücretleri indirip, halkımıza rahat bir nefes aldırmayı düşünüyor musunuz?

Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2017 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Mesut Kösedağı, Soydan Alkan, Hakkı Sağlam, Hüseyin Sağ, Ali Rıza Akyüz, Taner Kazanoğlu, İsmail Koç, Ferhat Epözdemir, Süleyman Tarık Balyalı ve Muharrem Çatalkaya’nın imzaları ile Meclis Başkanlığına sunulan, oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilen önerge:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Son zamanlarda halkımızdan İETT ile ilgili şikâyetler artmaya başladı. Sürekli bozulan metrobüsler, ayakta geçirilen tıklım tıklım metrobüs yolculuğu, bozuk yollar, göl haline gelmiş üst geçitler, tıklım tıklım duraklar, metrobuse binemeyen engelliler, aktarma mesafelerinin uzunluğu, yaz saati- kış saati uygulamaları arasında geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklar…

Son zamanda gözlemlediğimiz azalan metrobüs seferleri İstanbul halkının ulaşımda sorun yaşamasına sebep olmaktadır.

Bu yüzden gerekli olduğuna inandığımız soruları sizlere yöneltiyorum;

1- Duraklardaki insan yığılması tehlikeli boyutlara ulaştı metrobüs durağa yanaşırken Allah korusun bir vatandaşımızın ayağı kaysa yola düşse bunun vebali ağır olur. Bu yüzden yoğun duraklara, Avrupa da kullanılan, vatandaşın yola ya da raya düşmesini engelleyen şeffaf panellerin konulmasını düşünüyor musunuz?

2- Sn. Topbaş’ın 6 ay önce talimat verdiği, basında da yoğun şekilde yer alan metrobüse kabin uygulamasını ne zaman hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

3- Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar fazla paramız varsa havayolu şirketi kuracağımıza toplu taşımada ücretleri indirip, halkımıza rahat bir nefes aldırmayı düşünüyor musunuz?

4 – Yine Sn. Topbaş 6 ay önce Altunizade de yaşanan elim metrobüs kazası sonrası yaptığı açıklamada metrobüs hattı boyunca bir metro projelerinin olduğunu açıklamıştı. Projenin son durumu nedir?

5- Aylarca maaş alamayan Otobüs A.Ş. şoförleri için bir planınız var mı?

6- İstanbul’da toplu taşımanın büyük çoğunluğunu üstlenen servis şoförlerimizin plaka beklentilerini ne zaman hayata geçireceksiniz?

7- Aksayan otobüs seferleri hakkında İETT nin bir çalışması var mı?

Son olarak İstanbul’u yöneten herkesi özellikle Sn. Kadir Topbaşı toplu taşımayı kullanmaya davet ediyorum.