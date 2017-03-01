Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın Futbol Zirvesine katıldı.

Kulüpler Birliğinin bu yıl ikincisini düzenlediği Futbol Zirvesi, Türk ve dünya futbolunun önde gelen karar vericilerini bir araya getirdi.

Kartalspor Kulübünü temsilen Kulüp Başkanı Ali Apaydın, Başkan Vekili Cemal Şahan, Genel Sekreter Nurettin Canpolat, Futbol Şube Sorumlusu Yasin Sülük, Federasyon ve Protokol Sorumlusu Burak Ayata, Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetici Özcan Yıldırım ve Altyapıdan Sorumlu Yönetici Can Lazoğlu’nun yanı sıra Kulüp Müdürü Murat Gazi Atasoy ve Akreditasyon ve Medya Sorumlusu İlker Çakıl programa katıldı.

20 Mart 2017 Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı organizasyonda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kulüpler Birliği Vakıf Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı.

Ev sahibi olarak Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın açılış konuşmasın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bir konuşma yaparken daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardında öğle yemeği arası verilen program öğleden sonra devam etti.

Oldukça verimli geçen günün ikinci yarısında aşağıdaki konular, işin uzmanları tarafından konuşulurken, dinleyicilere dünya futbolunun ve ülke Futbolu’nun hangi seviyede olduğu, dünya futbolunun nereye doğru gittiği ve dünya futbolunda var olabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

2.Futbol Zirvesinde aşağıdaki konular değerli katılımcıların katkılarıyla gerçekleştirildi.

OYUN PAZARLAMASI ve İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA,

Yayıncı Bakış Açısından; beIN MEDIA GRUP Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi/Digiturk Yönetim Kurlu Üyesi Ziad Hammoud

Sponsor Bakış Açısından; THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı

Hak Sahibi Bakış Açısından, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme bilgilerini paylaştı.

OYUNUN İŞLETMESİ KONUSUNDA,

La Liga’nın Değişim Hikayesi; La Liga COO Javier GOMEZ

Türkiye’nin Durumu ve Kulüp Lisans Sisteminin Etkileri İle İlgili UEFA Raporu Değerlendirilmesi; UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso

BundesliGa Modeli Pazarlama Markalama ve Hakların Satışı; Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel

PANEL

Güçlü Lig ve Güçlü Kulüplere Sahip Olmanın Önemi

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek

Borusia Mönchengladbach Başkanı Rolf Königs

OYUN

IFAB ve VIDEO Asistan Hakem

(IFAB) Ulusalar Arası Futbol Birliği Kurulu Genel Sekreteri Lukas Brud

Gençlik Geliştirme – Belçika’nın izlediği Yol

CEO. DoublePASS Hugo Schoukens

Belçika Federasyonu Eski CEO Steven Martens

PANEL

Efsanevi Fransa Milli Takım Futbolcusu Marcel Desailly

Efsanevi İtalya Milli Takım Futbolcusu Christian Vieri

Efsanevi Fransa Milli Takım Futbolcusu Eric Abidal

Efsanevi İngiltere Milli Takım Futbolcusu Les Ferdinand