Kartal’da belediye binası önünde şüpheli paket paniği

Edinilen bilgilere göre, Kartal düzenlenen Nevruz mitingi için çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çalılıkların arasında şüpheli bir poşet fark etti. Yapılan incelemenin ardından, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Terörle mücadele ekipleri tarafından incelenen poşetin boş olduğu anlaşıldı. Poşetin boş çıkmasının ardından, alınan güvenlik önlemleri de normale döndü. Kartal Meydanındaki Nevruz etkinliği şu sıralarda devam ediyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|29
|17
|9
|3
|45
|17
|+28
|60
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|30
|14
|12
|4
|56
|31
|+25
|54
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|29
|14
|11
|4
|49
|27
|+22
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|30
|13
|9
|8
|39
|25
|+14
|48
|6
|Gölcükspor
|29
|12
|10
|7
|35
|30
|+5
|46
|7
|Kızılcabölükspor
|30
|10
|12
|8
|30
|28
|+2
|42
|8
|Van Bş. Bld.
|30
|10
|10
|10
|29
|34
|−5
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|29
|10
|9
|10
|33
|31
|+2
|39
|10
|24 Erzincanspor
|29
|9
|11
|9
|28
|26
|+2
|38
|11
|Kozan Bld.
|29
|9
|9
|11
|32
|36
|−4
|36
|12
|Erzin Bld.
|30
|9
|8
|13
|28
|42
|−14
|35
|13
|Tekirdağspor
|29
|8
|9
|12
|27
|39
|−12
|33
|14
|Kartalspor
|29
|9
|5
|15
|27
|36
|−9
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|29
|8
|7
|14
|48
|49
|−1
|31
|16
|Cizrespor
|30
|7
|9
|14
|21
|40
|−19
|30
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|29
|6
|10
|13
|33
|50
|−17
|28
|18
|Beylerbeyi
|29
|6
|9
|14
|32
|44
|−12
|27
|19
|Manavgatspor
|29
|3
|13
|13
|18
|41
|−23
|22
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