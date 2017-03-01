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Kartal’da belediye binası önünde şüpheli paket paniği
Kartal’da belediye binası önünde şüpheli paket paniği

İstanbul Kartal’da nevruz etkinliğinin düzenlendiği alana yakın bir noktada bulunan şüpheli poşet polisi alarma geçirdi. Terörle mücadele ekipleri tarafından incelenen paket boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal düzenlenen Nevruz mitingi için çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çalılıkların arasında şüpheli bir poşet fark etti. Yapılan incelemenin ardından, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Terörle mücadele ekipleri tarafından incelenen poşetin boş olduğu anlaşıldı. Poşetin boş çıkmasının ardından, alınan güvenlik önlemleri de normale döndü. Kartal Meydanındaki Nevruz etkinliği şu sıralarda devam ediyor.

📆 21 Mart 2017 Salı 13:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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