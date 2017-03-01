Kartal’da belediye binası önünde şüpheli paket paniği

İstanbul Kartal’da nevruz etkinliğinin düzenlendiği alana yakın bir noktada bulunan şüpheli poşet polisi alarma geçirdi. Terörle mücadele ekipleri tarafından incelenen paket boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal düzenlenen Nevruz mitingi için çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çalılıkların arasında şüpheli bir poşet fark etti. Yapılan incelemenin ardından, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Terörle mücadele ekipleri tarafından incelenen poşetin boş olduğu anlaşıldı. Poşetin boş çıkmasının ardından, alınan güvenlik önlemleri de normale döndü. Kartal Meydanındaki Nevruz etkinliği şu sıralarda devam ediyor.