Kartal miting alanında sıkı Nevruz önlemleri

Kartal Meydanı’nda yapılacak olan nevruz kutlamaları öncesi polis ekipleri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Meydana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken Nevruz kutlaması için gelen vatandaşlar ise aranarak alana alındı.

İstanbul Valiliği tarafından Kartal Meydanı’nda Nevruz kutlamalarına izin verilmesi üzerine vatandaşlar meydana gitmeye başladı. Meydan’da ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu kapsamda meydana çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Nevruz kutlamaları için meydana gelen vatandaşlar ise aranarak alana alındı. Vatandaşların üzerileri ve çantaları arandı. Nevruz kutlamalarının saat 15.00’e kadar devam etmesi bekleniyor.