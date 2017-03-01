Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Genel, Manşet, Toplum » Kartal miting alanında sıkı Nevruz önlemleri
Kartal miting alanında sıkı Nevruz önlemleri
Kartal miting alanında sıkı Nevruz önlemleri

Kartal Meydanı’nda yapılacak olan nevruz kutlamaları öncesi polis ekipleri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.
Meydana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken Nevruz kutlaması için gelen vatandaşlar ise aranarak alana alındı.

İstanbul Valiliği tarafından Kartal Meydanı’nda Nevruz kutlamalarına izin verilmesi üzerine vatandaşlar meydana gitmeye başladı. Meydan’da ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu kapsamda meydana çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Nevruz kutlamaları için meydana gelen vatandaşlar ise aranarak alana alındı. Vatandaşların üzerileri ve çantaları arandı. Nevruz kutlamalarının saat 15.00’e kadar devam etmesi bekleniyor.

📆 21 Mart 2017 Salı 13:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

BAĞLANTILAR

sultanbeyli Spor gunu Sağlık huseyin mehmet Sancaktepe kartalspor turkiye ziyaret mutlu kadikoy maltepe sadi kartalda meclis GÜNCEL parti yardim merkezi ahmet Altinok tuzla kaza baskani baskan istanbul cocuk pendik mac ak yazici proje oz belediyesi koleji anma Eğitim futbol chp universitesi şimşek yeni kartal Belediye