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Begonvil Nerelerden Alınır?
Begonvil Nerelerden Alınır?

Begonvil, halk arasındaki adıyla Gelin Duvağı, boyu 10 ile 15 metre arası olabilen sarmaşık türü çiçeklerdir. Begonviller, her ne kadar sarmaşık türü bitkilerden olsalar da, çiçekleri olağanüstü bir güzelliğe ve büyüleyiciliğe de sahiptir. Begonviller satışları bakımından, yokum şeklinde veya çiçek şeklinde olabilmektedir. Bu çiçeklerin kolayca yetiştirilmesi yetiştirilme ve teminini kolaylaştırır.

Son zamanlarda internet kullanımının artması herkes tarafından görülebilen bir gerçektir. Böyle durumlar için kullanılan Samsun çiçek siparişi siteleri bulunmaktadır.

Teknolojiden uzak insanlar için de Samsun çiçekçileri bu görevi yerine getirmektedirler. Begonvil bitkisinin bakımı biraz zahmetli fakat diğer bazı bitkilere göre de kolaydır. Bir saksı bitkisi olan begonviller geniş bir saksıya ihtiyaç duyarlar. Begonviller güneşi çok seven bitkiler olmasına rağmen kök kısımları güneşten uzak kalmalıdır. Yani balkonunuzda yetiştirmeyi planlıyorsanız, köklerinin güneş görmemesine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Çiçeğin zamanla büyüyüp gelişmesiyle birlikte çiçek daha büyük saksıya ihtiyaç duyabilir. Böyle durumlarda yapmanız gereken köklerini kurumuş topraktan zarar vermeden çıkarıp yeni saksısına özenle yerleştirmektir. Soğuğa karşı dayanıksız olan bu bitkiler yerlerine alıştıktan sonra soğuğa karşı birkaç saat daha fazla dayanıklılık gösterebilmektedirler.

Samsun çiçek firmaları size böyle durumlarda destek olabilmektedirler. Çünkü her insan begonviller hakkında geniş bilgi ve deneyime sahip olamamaktadır. Saksı değişimi gibi konuların bitkinin zarar görmemesi açısından yine de bir uzman tavsiyesi ve yardımıyla yapılması tavsiye edilmektedir.

📆 21 Mart 2017 Salı 13:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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