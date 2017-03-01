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Kartal’da Nevruz alanına terör örgütü flamalarıyla girmeye çalışanlara müdahale
Kartal’da Nevruz alanına terör örgütü flamalarıyla girmeye çalışanlara müdahale

İstanbul Kartal’da Nevruz alanına bölücü terör örgütü flamalarıyla girmeye çalışan bir grup gerginliğe neden oldu. Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.
Kartal Meydanında yapılan nevruz etkinliği için yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, katılımcıları tek tek arayarak alana aldı. Bu sırada miting alanına bölücü terör örgütü flamaları ile girmek isteyen ve üzerlerini aratmayan bir grup ile polis arasına gerginlik yaşandı. Göstericilerle polis arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Gruba müdahale eden polis, iki göstericiyi gözaltına aldı.

📆 21 Mart 2017 Salı 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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