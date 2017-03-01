Kartal’da Nevruz alanına terör örgütü flamalarıyla girmeye çalışanlara müdahale

İstanbul Kartal’da Nevruz alanına bölücü terör örgütü flamalarıyla girmeye çalışan bir grup gerginliğe neden oldu. Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.

Kartal Meydanında yapılan nevruz etkinliği için yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, katılımcıları tek tek arayarak alana aldı. Bu sırada miting alanına bölücü terör örgütü flamaları ile girmek isteyen ve üzerlerini aratmayan bir grup ile polis arasına gerginlik yaşandı. Göstericilerle polis arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Gruba müdahale eden polis, iki göstericiyi gözaltına aldı.