Maltepe’de bir araç alev alev yandı

Maltepe’de park halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alev yandı.

Yangın paniğe neden olurken araçtan geriye iskeleti kaldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Maltepe’de bir boş alanda meydana geldi. Boş alanda park halinde olan ve kullanılmayan araç henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan araca müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken yangında ölen yada yaralanan olmadı. Araçtan geriye ise sadece iskeleti kaldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.