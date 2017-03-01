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İstanbul’da kaçak su kuyulara 5 bin TL ceza kesilecek
İstanbul’da kaçak su kuyulara 5 bin TL ceza kesilecek

İstanbul’da kayıtlı 5 bin 700 tane su kuyusu bulunuyor. Özellikle kayıt altında olmayanlar büyük tehlike arz ediyor. Belediye kaçak kuyulara 5 bin TL ceza kesiyor.
İstanbul’un Beykoz İlçesi’ne bağlı Dereseki Köyü’nde geçen ay 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve 10 gün sonra kurtarılıp ‘Kuyu’ ismi verilen yavru köpeğin ardından, bu ay başında da Eyüp’te 35 metrelik su kuyusuna bir köpek düştü. Yavru köpek, 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki denetimlere ilişkin rakamları açıkladı.
KAYITLI KUYULARIN DERİNLİĞİ: 150-250 METRE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, İstanbul genelinde DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü’ne kayıtlı olan, yeraltı suyu kullanma belgeli 5 bin 700 adet kuyu bulunuyor.

📆 20 Mart 2017 Pazartesi 22:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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