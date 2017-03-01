İstanbul’da kaçak su kuyulara 5 bin TL ceza kesilecek

İstanbul’da kayıtlı 5 bin 700 tane su kuyusu bulunuyor. Özellikle kayıt altında olmayanlar büyük tehlike arz ediyor. Belediye kaçak kuyulara 5 bin TL ceza kesiyor.

İstanbul’un Beykoz İlçesi’ne bağlı Dereseki Köyü’nde geçen ay 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve 10 gün sonra kurtarılıp ‘Kuyu’ ismi verilen yavru köpeğin ardından, bu ay başında da Eyüp’te 35 metrelik su kuyusuna bir köpek düştü. Yavru köpek, 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki denetimlere ilişkin rakamları açıkladı.

KAYITLI KUYULARIN DERİNLİĞİ: 150-250 METRE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, İstanbul genelinde DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü’ne kayıtlı olan, yeraltı suyu kullanma belgeli 5 bin 700 adet kuyu bulunuyor.