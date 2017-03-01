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PARDUS Eğitimi Başladı
PARDUS Eğitimi Başladı

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan 9 belediye Milli işletim sistemi PARDUS’a geçiş için TUBİTAK ULAKBİM ile işbirliği protokolü imzaladı. Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde ULAKBİM desteği ile Uzman Eğitimci Şenol Aldıbaş, Belediyelerin Bilgi İşlem Personellerine PARDUS eğitimlerine başladı.

Sultanbeyli Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk eğitim İstanbulensis Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. PARDUS’a geçme kararı alan 9 belediyenin yetkili personellerinin katıldığı eğitimin ilk dersi oldukça verimli geçti. İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da ilk derse katılarak PARDUS hakkında bilgi aldı.

Dışa Bağımlılık Azalıyor

9 belediye Microsoft yerine PARDUS İşletim Sitemini kullanmaya başlayacak. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezince (ULAKBİM) geliştirilen PARDUS’a geçişle birlikte teknolojik olarak dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşmesi bekleniyor.

📆 20 Mart 2017 Pazartesi 16:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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