PARDUS Eğitimi Başladı

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan 9 belediye Milli işletim sistemi PARDUS’a geçiş için TUBİTAK ULAKBİM ile işbirliği protokolü imzaladı. Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde ULAKBİM desteği ile Uzman Eğitimci Şenol Aldıbaş, Belediyelerin Bilgi İşlem Personellerine PARDUS eğitimlerine başladı.

Sultanbeyli Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk eğitim İstanbulensis Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. PARDUS’a geçme kararı alan 9 belediyenin yetkili personellerinin katıldığı eğitimin ilk dersi oldukça verimli geçti. İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da ilk derse katılarak PARDUS hakkında bilgi aldı.

Dışa Bağımlılık Azalıyor

9 belediye Microsoft yerine PARDUS İşletim Sitemini kullanmaya başlayacak. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezince (ULAKBİM) geliştirilen PARDUS’a geçişle birlikte teknolojik olarak dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşmesi bekleniyor.