Kartal Belediyesinden halk ozanı Aşık Veysel’i anma gecesi

Kartal Belediyesi, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölümünün 44.yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Kartal Eğitim, Kültür, Sanat ve Tüketim Kooperatifi KÜLTÜRKOOP, Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Şefi Yakup Esen yönetiminde Aşık Veysel’in sevilen türkü ve şiirlerinden seçilen eserler seslendirildi.

Programın sunuculuğunu ise müzikte 50. yılını dolduran Zeki Demirci üstlendi. Anma gecesine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş ile Aşık Veysel dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Gecenin sunucusu Zeki Demirci, “Aşık Veysel’i görmesek de onun şiirleriyle, türküleriyle büyüdük. Onu çok sevdik ve özlüyoruz. Aşık Veysel, gönül gözünü dünyaya açmış bir halk ozanıdır. Onun çığır açan sözleri, kendinden sonra gelen tüm ozanları, müzikseverleri, herkesi aydınlatıyor, şiir ve dizeleriyle barışa ışık tutuyor” dedi.

Gecede Kartal Eğitim, Kültür, Sanat ve Tüketim Kooperatifi KÜLTÜRKOOP, Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Şefi Yakup Esen yönetiminde, konuk sanatçı Cengiz Özkan ile birlikte Aşık Veysel’in türkülerini seslendirdi. Sanatçılar, koro ve solo olarak Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Gelmez Yola Gidiyorum’, ‘Yastadır Ey Deli Gönül’, ‘Seherde Ağlayan Bülbül’, ‘Benim Sadık Yarim Kara Topraktır’, ‘Güzelliğin On Para Etmez’, ‘Yüce Dağ Başında’, ‘Çiğdem Der ki Ben Alayım’, ‘Anlatmam Derdimi Dertsiz’, ‘Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse’, ‘Mecnun Gibi Dolaşırım’, ‘Ben Giderim Adım Kalır’ gibi birçok türkü ve şiirlerini seslendirdi.

“Dostları Veysel’i hiç unutmayacak”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz anma programında yaptığı konuşmada, ülkenin değerlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Altınok Öz, “Aşık Veysel, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ozanlardan biridir. Aşık Veysel’i ve ahirete göç etmiş tüm ozanlarımızı rahmetle anıyorum, hepsine selam olsun, dostları onları hep hatırlayacak” diye konuştu.

Başkan Altınok Öz, konuşmasının ardından sahneye davet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş ile birlikte sanatçılar adına Yakup Esen ve Cengiz Özkan’a plaket takdim ederken müzik hayatında 50. yılını dolduran Zeki Demirci’ye de çiçek takdiminde bulundu.