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Gençlik Merkezi Öğrencileri Yaşlıları Unutmadı
Gençlik Merkezi Öğrencileri Yaşlıları Unutmadı

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Sultanbeyli Gençlik Merkezleri öğrencileri Darülaceze’ye ziyarette bulundu.

Sultanbeyli Gençlik Merkezleri öğrencileri Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Okmeydanı’ndaki Darülaceze’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriyeli Mülteci öğrenciler, SUGEM İyilik Kulübü öğrencilerinin de olduğu ziyarette Darülaceze’deki yaşlılara çiçek takdim edildi. Öğrenciler yaşlılarla bol bol sohbet edip anılarını dinlerlerken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Yaşlılar ziyaretten ötürü memnuniyetlerini belirtirken bu ziyarette emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

📆 20 Mart 2017 Pazartesi 16:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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