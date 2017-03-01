Gençlik Merkezi Öğrencileri Yaşlıları Unutmadı

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Sultanbeyli Gençlik Merkezleri öğrencileri Darülaceze’ye ziyarette bulundu.

Sultanbeyli Gençlik Merkezleri öğrencileri Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Okmeydanı’ndaki Darülaceze’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriyeli Mülteci öğrenciler, SUGEM İyilik Kulübü öğrencilerinin de olduğu ziyarette Darülaceze’deki yaşlılara çiçek takdim edildi. Öğrenciler yaşlılarla bol bol sohbet edip anılarını dinlerlerken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Yaşlılar ziyaretten ötürü memnuniyetlerini belirtirken bu ziyarette emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.