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Kartal Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet » “TEK İHTİMAL ÇANAKKALE” Kartal’da Ayakta Alkışlandı
“TEK İHTİMAL ÇANAKKALE” Kartal’da Ayakta Alkışlandı
“TEK İHTİMAL ÇANAKKALE” Kartal’da Ayakta Alkışlandı

“Tek İhtimal Çanakkale” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve Dünya Tiyatro Günü kutlamaları kapsamında sahnelendi. Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, Kartallılar tarafından ayakta alkışlandı.

Murat Özbek’in yazıp yönettiği “Tek İhtimal Çanakkale” adlı oyunda, Çanakkale destanının ruhu ve duygusal yönü anlatıldı. Eli silah tutan ve Çanakkale harbinde askere çağırılan Anadolu köylüsünün, o günkü yokluk ve imkansızlıklar içindeki ruh halini yansıtan oyun, Anadolu kadınının kahramanlığını da gözler önüne serdi. Kartallı tiyatro severler, ilgiyle izledikleri oyunu ayakta alkışladı.

📆 20 Mart 2017 Pazartesi 15:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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