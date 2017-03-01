“TEK İHTİMAL ÇANAKKALE” Kartal’da Ayakta Alkışlandı

“Tek İhtimal Çanakkale” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve Dünya Tiyatro Günü kutlamaları kapsamında sahnelendi. Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, Kartallılar tarafından ayakta alkışlandı.
Murat Özbek’in yazıp yönettiği “Tek İhtimal Çanakkale” adlı oyunda, Çanakkale destanının ruhu ve duygusal yönü anlatıldı. Eli silah tutan ve Çanakkale harbinde askere çağırılan Anadolu köylüsünün, o günkü yokluk ve imkansızlıklar içindeki ruh halini yansıtan oyun, Anadolu kadınının kahramanlığını da gözler önüne serdi. Kartallı tiyatro severler, ilgiyle izledikleri oyunu ayakta alkışladı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|29
|17
|9
|3
|45
|17
|+28
|60
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|30
|14
|12
|4
|56
|31
|+25
|54
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|29
|14
|11
|4
|49
|27
|+22
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|30
|13
|9
|8
|39
|25
|+14
|48
|6
|Gölcükspor
|29
|12
|10
|7
|35
|30
|+5
|46
|7
|Kızılcabölükspor
|30
|10
|12
|8
|30
|28
|+2
|42
|8
|Van Bş. Bld.
|30
|10
|10
|10
|29
|34
|−5
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|29
|10
|9
|10
|33
|31
|+2
|39
|10
|24 Erzincanspor
|29
|9
|11
|9
|28
|26
|+2
|38
|11
|Kozan Bld.
|29
|9
|9
|11
|32
|36
|−4
|36
|12
|Erzin Bld.
|30
|9
|8
|13
|28
|42
|−14
|35
|13
|Tekirdağspor
|29
|8
|9
|12
|27
|39
|−12
|33
|14
|Kartalspor
|29
|9
|5
|15
|27
|36
|−9
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|29
|8
|7
|14
|48
|49
|−1
|31
|16
|Cizrespor
|30
|7
|9
|14
|21
|40
|−19
|30
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|29
|6
|10
|13
|33
|50
|−17
|28
|18
|Beylerbeyi
|29
|6
|9
|14
|32
|44
|−12
|27
|19
|Manavgatspor
|29
|3
|13
|13
|18
|41
|−23
|22
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