Çocuk ressamlardan karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi mart ayında düzenlediği sanat etkinlikleri kapsamında, çocuk ressamların karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Atölye Elvan Çocuk Grubu Karma Resim Sergisi, Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide eserleri sergilenen çocuklar, sergi salonunda bir araya geldi. 17 yıldır sanat çalışmalarına devam eden atölye, farklı yaş gruplarından sanatseverleri ve minik ressamları bir araya getirdi. Sergide, 7-14 yaş arasındaki çocukların farklı konular ve tekniklerle hazırlanan eğlenceli ve yaratıcı 40 çalışması yer aldı. Tarih bilincine vurgu yapan minik ressamlar eserlerinde, Anadolu uygarlıklarına, mitolojik unsurlara ve sembollere yer verdi. Ünlü ressamların eserlerini de yorumlayan çocukların çalışmaları, sanatseverlerin beğenisini topladı.