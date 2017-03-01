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Çocuk ressamlardan karma resim sergisi
Çocuk ressamlardan karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi mart ayında düzenlediği sanat etkinlikleri kapsamında, çocuk ressamların karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Atölye Elvan Çocuk Grubu Karma Resim Sergisi, Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide eserleri sergilenen çocuklar, sergi salonunda bir araya geldi. 17 yıldır sanat çalışmalarına devam eden atölye, farklı yaş gruplarından sanatseverleri ve minik ressamları bir araya getirdi. Sergide, 7-14 yaş arasındaki çocukların farklı konular ve tekniklerle hazırlanan eğlenceli ve yaratıcı 40 çalışması yer aldı. Tarih bilincine vurgu yapan minik ressamlar eserlerinde, Anadolu uygarlıklarına, mitolojik unsurlara ve sembollere yer verdi. Ünlü ressamların eserlerini de yorumlayan çocukların çalışmaları, sanatseverlerin beğenisini topladı.

📆 20 Mart 2017 Pazartesi 15:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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