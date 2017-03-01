Başkan Altınok Öz Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Toplantısına Katıldı

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU KARTAL BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BULUŞTU.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu tarafından düzenlenen Genel Kurul toplantısına katıldı. Başkan Altınok Öz burada yaptığı konuşmada: “Biz 90 yılda birilerinin sıkıntı duyduğu Atatürk’ü, birilerinin kalbine yerleştirebildik.” dedi ve ekledi: “Ama ayrım yapmadan, insanlara dokunabilmeyi öğrenmemiz lazım…”

Ada Kartal Hotel’de gerçekleşen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Sözcüsü Dr. Hakan Akbulut, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Gürsel Öğüt ile çok sayıda birim müdürü ve derneğin Avrupa’dan temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin ekonomik ve politik gündeminin ele alındığı toplantıda ilk sözü Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Sözcüsü Dr. Hakan Akbulut aldı. Akbulut, yaptığı konuşmada Genel Kurul toplantısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerinin ilelebet devam edeceğinin dünyaya bir kez daha duyurulacağını söyledi. Akbulut, “Bu platformun bir araya gelmesindeki en önemli etken, dünyadaki tüm Atatürkçülerin kucaklaşma arzusudur. “ diyerek, “Atatürkçüler, bu ülkenin kuruluşundan beri ülkelerinin bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne, ülkelerinin kuruluş değerlerine sahip çıkan en önemli emniyet sibobu olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nı veren zihniyet; bugün halen Atatürkçülerin ülkesinin düzlüğe çıkması, ülkesinde parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını, hukuk düzenini sağlamaya yönelik çabalara güç vermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan’dan ‘Emperyalizm’ vurgusu

Akbulut’un ardından sözü Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan aldı. Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik ve politik durumunu ele alan Çölaşan, “Türkiye’nin hedeflediği muasır medeniyetlerin üstünde bir ülke olma hayali, ancak Atatürkçü düşünce ile sağlanabilir.” dedi. Türkiye’nin politik tarihinde Atatürkçü düşünceden uzaklaştığı dönemlerde emperyalizmin etkisi altına girdiğini belirten Çölaşan şunları söyledi; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve devrim şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Tüm dünyada Atatürkçü düşünceyi yaşatmayı görev bilen Cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olduğunu düşündüğüm siz misafirlerimize de yürekten hoş geldiniz diyorum. Bugün hem dünyada hem de ülkemizde barış için Atatürkçü düşünce ve onun için mücadele eden bağımsızlıkçı, ulusalcı güçlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Batı’yı Batıcılar gibi almayacaksınız. Batıyı, Batı medeniyeti diye özgürlükleri anlamında alacaksınız. Atatürk’ün dediği gibi Batılı gerçek anlamda medeni, çağdaş olabilmek için Batı’nın sömürü düzenine önce karşı çıkacaksınız. Batı bana başkadır; ama kendi içinde başkadır. Bu; ancak Kemalist düşünceyi içselleştirilmiş, yaşam biçimi haline getirmiş Atatürkçülerin gördüğü bir tablodur.”

“Birilerinin rahatsız olduğu Atatürk’ü, birilerinin kalbine yerleştirdik”

ADD Genel Başkanı’ndan sonra sözü son olarak Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz aldı. Başkan Altınok Öz, konuşmasının başında Kartal Belediyesi olarak ADDP’nin Genel Kurul Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. “18 Mayıs 1919’da bu ülkede bir tek Atatürk yoktu. 19 Mayıs’ta çıktı. Ama bugün, bu ülkede bir sürü Atatürk var.” diyen Başkan Altınok Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 90 yılda birilerinin sıkıntı duyduğu Atatürk’ü birilerinin kalbine yerleştirdik. Ama ayrım yapmadan, insanlara dokunabilmeyi öğrenmemiz lazım. Atatürk Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi için ‘En büyük eserlerim’ diyor. Kemalist düşüncenin neresi statükoculuk? Birileri saldırmak için bahane uyduruyor. Devrimcilik, 6 okun bir tanesi… Devrimci olabilmek; zaten bilimle, akılla düşünüp çağın gereğini yapmak demektir. Bunu anlamıyorlar, bunu anlatmıyorlar.” Başkan Altınok Öz, konuşmasının sonunda dünyanın her yerinden Kartal’a gelen tüm Atatürkçülere teşekkür ederek; “Sizleri ağırlamak bizim için bir görev, onurdur. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, ülkemizin aydınlık ve refah günleri bunun gibi toplantılar sayesinde gelecek.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Başkan Altınok Öz’e teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

“Parlamenter Demokrasinin Gerekliliği…”

Genel Kurul toplantısının devamında katılımcılar ADDP Yönetim Kurulu’nu seçti. İki gün süren toplantının sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde ise özetle şu ifadeye yer verildi: “Dünyadaki Atatürkçüler bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü, laik demokratik parlamenter demokrasinin gerekliliğini kararlılıkla haykırdı. Genel Kurul’da, ADDP üyesi derneklerin kendi bölgelerinde ve birlikte yapacakları faaliyetler görüşülmüş, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’de ve yurtdışında ülkemiz ve vatandaşlarımız ile ilgili konuları izleyerek, birlikte değerlendirmek konusunda görüş birliğine varılmıştır.”