Ak Parti Kartal’dan vazgeçmiş gibi bir hal içinde sanki!

Şimdi sorsam ki Kartal Ak Parti İlçe Teşkilatı nerede, ne yapıyor kimsenin haberi var mı? Eminim ki İlçe Başkanı Mehdi Akman “Ne alakası var? Diyecektir.

Cumartesi sabah Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın katıldığı bir toplantıya kerhen de olsa zahmet ederek basını davet etmişler, bizlerde katıldık. Erol Kaya referandumla alakalı neden evet denilmesi gerektiği konusunda genel bir değerlendirme yaptı.

Ak Parti Kartal İlçe Teşkilatının ne tür çalışmalar yaptığını, basına hiç bilgi verilmediği için ben bilmiyorum ama, CHP İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanının neler yaptığını görebiliyoruz.

Mesela CHP Saadet Partisi ile flört etmeye çalışıyor, demokratlarla kol kola hareket ediyor. Son günlerde Kartal’da yapılan iki etkinlikte CHP’nin hem katılım anlamında hemde destek anlamında aktif rol adlığı gözlerden kaçmadı.

Yani 24 Şubat tarihinde Saadet Partisinin Erbakan’ı anma programına CHP’li Kartal Belediye Başkanının katılması ve sonuna kadar izlemesi ayrıca birde konuşma yapıp konuşmasında koyu bir Erbakan savunuculuğu yapması şaşkınlık oluşturdu. Belki yapmacık oluyor, belki basit sayılacak bir hareket olduğu söylenebilir ama helal olsun demek gerekir, çünkü adamlar aktif adımlar atıyorlar. Ben senin yanındayım fikren ortak noktalarımız olmasa da bugün beraber olmalıyız diyerek trübinlere mesajını veriyor, sempati toplamaya çalışıyorlar.

Geçtiğimiz hafta sonu Kartal’da gerçekleşen bir etkinlikte Kartal’da epeyce güçlü bir tabanı olan Demokratlar Kartal’da yapılan bir panelde buluştular. Demokratlar deniliyor ama panelistler farklı partilerde siyaset yapmış isimler, Ak Parti kurucularından olan Abdüllatif Şener, MHP’den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu ve Eski Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun katıldığı “Anayasa ve Referandum Paneli”nde buluştular. Programa demokratların oldukça fazla bir ilgi gösterdiği salonun tıka basa doluluğundan anlaşılıyordu. CHP’lilerinde ilgisi az değildi, hatta çok farklı simalar da vardı.

Kartal Ak Parti ne yapıyor? Ne alakası var ya…

Peki referandum çalışmaları kapsamında sahada çalışmalar ne durumda diye bir değerlendirme yapacak olursak; yeni anayasaya EVET yada HAYIR denilecek olan referandum çalışmalarında CHP’nin ve diğer grupların yani hayırcıların daha aktif ve cesur bir şekilde çalıştıklarını belirtmek gerekir. Doğruya doğru demek lazım… Ak Parti camiası daha pasif ürkek bir çalışma sergilemektedir, daha doğrusu dostlar alışverişte görsün misali…

Bu referandumun yeni Türkiye için ne kadar önemli olduğundan bihaber vaziyette bir görüntü veren, güya İktidar gücüne sahip olan Ak Parti Kartal İlçe teşkilatının sessiz pasif hali ise ciddi şekilde endişe vermektedir. Sosyal medya paylaşımlarını yeterli görerek yerel basınla hiç diyalog kurmayan ilçe kendi kendine ziyaretler yapıyormuş.

Özellikle yukarıda vurgu yaptığım iki farklı siyasi görüşün (Saadet Partisi ve Demokratlar) Kartal’daki tabanın Mehdi Akman için özel bir anlam ifade etmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Anlayan anladı, anlamayan Mehdi Akman’a sorabilir. Sorabilir ama alacağı cevap aynen şu olacak; “ Ne alakası var?

Vah Kartal vahh… Kartal ölmüş de ağlayanı yok, sahipsiz Kartal… Boşuna demiyorlar, “Kartal’ın bir Erol Kaya gibi abisi yok” diye… Kartal’da herkes kendi menfaatinin hesabını yapıyor. Bir ekip çalışması gerekli, Kartal’ı sahiplenecek, ama Kartal’ın gelişimi için kafa yoracak, farklı siyasi partilere gönül vermiş olan sağ görüşlü muhafazakar insanları da kazanabilecek bir anlayışa sahip ekip ruhu lazım.

Ha bu arada Mehdi Akman insan olarak çok iyi niyetli bir insandır, kime sorsan “Mehdi Bey çok iyi birisidir” der ama siyaset arenasında çok iyi bir insan olmak yeterlimidir, değildir. Özellikle muhalefet durumunda olan bir ilçede teşkilatını yönetiyorsan kartal gibi avcı olmasın. Siyaset yapmak, insanları temsil ettiğin partide buluşturmaktır. Farklı fikirlere sahip olabilen insanları kendi safına çekebiliyor musun? Başarı bu sonuçla ölçülür.

Ak Parti Kartal’da bu kafayla kazanabilir mi?

Ak Parti Kartal’da siyaset yapanlar; Ak Parti Genel merkezi yani iktidarın ve Recep Tayyip Erdoğan’ın genel politikalarına – çalışmalarına duyulan aşırı özgüvenin Kartal ölçeğinde başarısızlığa götürdüğünü daha ne kadar seçim kaybederek anlayabilecekler acaba?

Bu aşırı özgüven ve parti içi çekişmelerin sonucu değimlidir ki; en son yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan Kartal’a iki defa gelerek miting yaptı ama yine de Kartal’da Ak Parti kazanamadı.

Sahi, Sayın Akman bu rahatlık ve özgüvenin sebebini söylesen de halkımız da bilgilense; İlçe başkanlığın süresince ne yerel basın nede Kartal halkı çalışmalarınızdan memnun değil diyorum, ama sen yine diyeceksin ki; Ne alakası var? Referandum çalışmaları başladı başlayalı Kartal’daki çalışmalara katıldıklarını gittikten sonra duyduğumuz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk gelmiş yerel basının haberi yok. Acaba haber değeri taşımadığını mı düşünerek basını davet etmediniz. Yoksa sosyal medya yetiyor düşüncesiyle mi haberdar etmiyorsunuz?

Halbuki öyle olması gerekiyorki; Ak Partililerin referandum konusunda kendinden emin olup kararsızları kazanabilmek için karşı atağa (ofansif) daha aktif çalışmalar yapmaları gerekirken, defans yapmakta olduğunu görüyoruz. İktidarı temsil eden teşkilat çalışmaları böyle mi olmalıdır? Bu arada “Hayır” cephesinin çalışmalarının daha çok gayretli ve daha istekli olduğunu söylemek lazım, yani kararsızları ikna etmek konusunda “Hayır”ı savunanlar daha çok çalışıyorlar.

Sahi ne olacak bu Kartal’ın hali? Aslında bu konu bir köşe yazısıyla anlatılacak gibi değil, yazı dizisi şeklinde anlatılacak haberiniz olsun. İlçenin çalışmalarını, özveriyle elinden gelen gayreti göstererek muhalefet yapan meclis üyeleri hariç, hangi meclis üyelerinin hangi menfaatlere yönelik ne yaptıkları veya yapmadıklarını anlatalım da, Ak Partinin marka değerinden kendine çıkar sağlayanlarla gerçekten halk için memleket için kafa yoranlar belli olsun.

Selametle