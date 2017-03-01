Çanakkale Zaferi Kağıthane’de Aanıldı

Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümünde Kağıthane Belediyesi, Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler ile adeta tarihe yolculuk yaptı.

Kağıthane Belediyesi 102 yıl önce Çanakkale’de İngiliz, Fransız ve Anzaklardan oluşan dünyanın en güçlü ordularını elinde sınırlı imkanlar olmasına rağmen bozguna uğratan ecdadını bir dizi etkinlikle andı. Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü için hazırlanan tema programa katılım oldukça yoğundu.

Çanakkale Zaferi’nden fotoğraflarla donatılan sergiyi gezerek o günlere dönen vatandaşlar savaş esnasında Türk askerlerinin yediği yemek mönüsünden de tadarak bir nebzede olsa o günlerin zorlu şartlarını deneyimleme fırsatı buldu. Serginin ardından ise Mehteran Takımı, alanda sahne alarak vatandaşları coşturdu.

Çanakkale türkülerinin de seslendirildiği gece belgesel gösteriminin ardından sergilenen tiyatro oyunu ile sona erdi. Baştan sona birçok farklı etkinlikle Çanakkale Zaferi’ni ve o günlerdeki zorlukları görüp deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar Gültepe Kültür Merkezi’nde duygu dolu anlar yaşadı.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Tiyatro gösterisinin ardından söz alan Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Bugün burada birçok çeşitli etkinliklerle Çanakkale Savaşı’nda bu vatan için canını, kanını vermiş şehit ve gazilerimizi andık. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor; saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Çanakkale Savaşı bu toprakların gördüğü en kanlı savaşlardan biridir ve Türk Ordusu, imanı ve gücüyle bu savaştan zaferle ayrılmayı bilmiştir. Bugün burada olmamızı Allah’ın izniyle onlara borçluyuz.’’ dedi.