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Kartal’da Okullar Temiz Bir Çevre İçin Yarışıyor
Kartal’da Okullar Temiz Bir Çevre İçin Yarışıyor

Kartal’daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ‘Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’na katılarak temiz bir çevre için yarışıyor.

Kartal Belediyesi’nin, kullanım ömrünü tamamlamış atık pilleri toplayarak bertaraf etmek, çevre bilincini yükseltmek, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla, 15 Aralık’ta başlattığı yarışma, 30 Nisan 2017’ye kadar devam edecek. Kartal Belediyesi ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’ kapsamında, 30 Nisan’a kadar en çok atık pil toplayan okul ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak istenen okullara, Kartal Belediyesi tarafından atık pil toplama ekipmanı da temin ediliyor.

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kampanyalarla, 2009 yılından 2016 Aralık ayı sonuna kadar 19 bin 645 kg atık toplandığına dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ilçedeki tüm okulları, çocuk ve gençleri, yarışmaya katılmaya davet ediyor.

Atık pil toplama kutusu ve atık pil teslimi konusunda bilgi almak için,

 

Kartal Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü

 

ALO ÇEVRE HATTI (280 60 60 )

 

Kartal genelinde şeffaf silindir şeklindeki pil kutularının bulunduğu noktalar:

– Kartal  Kaymakamlık Binası

– Kartal İlçe Emniyet Binası

– Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

– Kartal PTT

– Anadolu Adalet Sarayı

– Anadolu Vergi Dairesi

– İgdaş Kartal Hizmet Binası

– İski Kartal Şube Müdürlüğü

– Kartal Belediyesi Kay kay ve Buz pisti

-Uğur Mumcu Kültür Merkezi

-Hürriyet Kültür Merkezi

-Yakacık Kültür Merkezi

-Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

– Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı

– Bimeks Kartal

📆 17 Mart 2017 Cuma 17:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 28 16 9 3 44 17 +27 57 2017-18 2. Lig
2 Altay 29 14 11 4 55 30 +25 53 Play-off
3 Kocaelispor 28 14 10 4 48 26 +22 52
4 Çorum Bld. 29 13 9 7 39 24 +15 48
5 Ankara Demirspor 29 12 12 5 44 31 +13 48
6 Gölcükspor 28 11 10 7 33 29 +4 43
7 Kızılcabölükspor 29 10 11 8 29 27 +2 41
8 Van Bş. Bld. 29 10 10 9 29 33 −4 40
9 Bayburt GÖİ 28 9 9 10 32 31 +1 36
10 24 Erzincanspor 28 8 11 9 26 26 0 35
11 Kozan Bld. 28 9 8 11 31 35 −4 35
12 Erzin Bld. 29 9 8 12 28 40 −12 35
13 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 28 8 6 14 47 48 −1 30
16 Cizrespor 29 7 9 13 20 38 −18 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 28 6 9 13 32 49 −17 27
18 Beylerbeyi 28 5 9 14 31 44 −13 24
19 Manavgatspor 28 3 13 12 18 40 −22 22

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