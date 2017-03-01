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“SEN MEMLEKETİMSİN” Şiir Resitali Kartal’da Gerçekleştirildi
“SEN MEMLEKETİMSİN” Şiir Resitali Kartal’da Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Mart ayı etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde şair – yazar Yüksel Yazıcı’nın şiirlerinden oluşan “Sen Memleketimsin” adlı şiir resitali gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel’in de katıldığı etkinlikte, Özel Kavram Eğitim Kurumları öğrencilerinin performansı ayakta alkışlandı.

 

Coşkulu anlara sahne olan resitali hazırlayan eğitimci ve yazar Osman Önal, şair Yüksel Yazıcı’nın bazı şiirlerini seslendirdi. Barkovizyon eşliğinde devam eden resitalde daha sonra İlknur Levent, Esma Bayraktar, Şefika Keskin, Zeynep Günal Kalyoncu ve Perihan Koca gibi isimler, şair Yazıcı’nın şiirlerinden bölümler okudu. Özle Kavram Eğitim Kurumları öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisinin ardından sahneye davet edilen Şair Yüksel Yazıcı’ya, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel tarafından plaket takdim edildi. Etkinlikte emeği olan diğer isimlere de plaket takdim eden Yüksel, resitali ilgiyle dinlediğini ve şiirlerdeki duygu yoğunluğuna şahit olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

📆 17 Mart 2017 Cuma 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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