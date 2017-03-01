Ezanımızı Susturtmayacağız, Bayrağımızı indirtmeyeceğiz

Ezan nesillere hayat veren çağrıdır!

Sabahın ufkundan gecenin karanlığına yayılan, insana yitirdiği ve sahip olması gereken varlığı tembih eden, kulun hürriyetinin secdeden geçtiğini hatırlatan ve hürriyetine göz dikmiş şeytanların karşısında kıyama davet eden kutlu bir çağrıdır. Hz. Ömer’den süzülüp Hz. Bilal’de hayat bulan İbn-i Mektum’dan buram buram yayılan ve Hamza yüreklileri coşturan bu davet aynı zamanda günde beş defa Rabb’e itaati emredip gayrısını firavunlaşmış tağutlaşmış enanetiyle, tevhid sancağından taşmış kardeşi zulüm altındayken yorganların sıcak şehveti altına dalmış bir zemini ayaklar altına aldıran kurtuluş çağrısıdır.

Ümmetin kalbi Kudüs’ü yıkmak için kararlar alıp hedefler belirleyen birleşmiş şeytanlar ve onların arkasında sustukça şeytanlaşan dilsizler her geçen gün hadlerini aşıyorlar, azgınlaşıyorlar ama bunca yıldır akıttıkları kana, gözyaşına ve yaptıkları bin bir türlü zalimliklerine rağmen mazlumlara ümit olan ve onları her daim canlı tutan Ezan-ı Muhammedi’nin sesi, hala onların bağırlarına bir hançer gibi saplanmaktadır. Ancak camii hoparlörlerinden kısabildikleri bu ses çok yakında tüm zalimlerin nefesinizi kesecek ses olacaktır. Hayallerine Ümmetin kalbi Küdüs’ü koyanlar olarak bizleri de inşallah Rabbimiz buna vesile olanlardan kılacaktır.

Bugün siyonizmin köpekleri batının domuzlaşmış zihniyetiyle susturmaya çalışıyor Kudüs’teki kutlu daveti. Dünya susuyor, hatta sözde Müslüman dostlarından tekbir kelam bile dökülmüyor. Onlar şeytani emellerini işletirken şunu da unutuyorlar; Milli Görüş’ün kalbi var oldukça, biz ERBAKAN Hocamız’ın evlatları var oldukça Kudüs bu ümmetin kalbi olmaya devam edecektir. Hz. İsmail’in taşları ve Hacer validemizin duasıyla İbrahim’i bir tevekülle gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz..

BİZLER AFGAN DAĞLARINDA APDULLAH AZAMİYLE CİHAD , FİLİSTİN CEPESİNDE ŞEYH AHMET YASİNLE OMUZ OMUZA SAVAŞAN,SURİYELİ ÇOCUKLAR İLE ÜŞÜYEN VE AFRİKALI ÇOÇUKLAR İLE BERABER AÇ KALAN , BANGLADEŞTE APDÜLKADİR MOLLA İLE DAR AĞAÇLARINA ÇIKAN,MISIRDA MUHAMMED MURSİYLE ZİNDANLARDA YATAN DÜNYADAKİ BÜTÜN MAZLUMLARIN DERTLERİNİ OMUZLARINDA TAŞIYAN ERBAKAN HOCANIN EVLATLARIYIZ..

Sizler de İslam coğrafyası üzerindeki kan ve göz yaşını dindirmek ve bu oyunlara son vermek istiyorsanız biliniz ki çare NE AB’de ,NE ABD’DE NE DE SİYONİST LOCALARDADIR .

ÇÖZÜM ANCAK VE ANCAK İSLAMI YERYÜZÜNE HAKİM KILMAK MÜCADELESİNDE GEÇER BUNUN YOLUDA İSLAM BİRLİĞİ HAREKETE GEÇİRMEKLE GERÇEKLEŞECEKTİR.

BİZLER HERZAMAN OLDUĞU GİBİ ERBAKAN HOCAMIZINDA DEDİĞİ GİBİ HER DAİM RABBİMİZ BİZE NASİP ETTİĞİ SÜRECE HAKKI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ, KİMİLERİ DUYMAYACAK ,KİMİLERİDE DUYMAZDAN GELECEK … HAKKI DUYANLARA SELAM OLSUN

HUZURLARINIZDAN AYRILIRKEN ŞUNU AKLIMIZA MIH GİBİ ÇAKMAYI UNUTMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİRKEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUM….

Herkes bilsinki Allah Nur’unu tamamlayacaktır kafirler istemesede şayet bu böyle olacaktır..