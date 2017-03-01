Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Kartal’da Buluşuyor

ATATÜRKÇÜLER İSTANBUL’DA KUCAKLAŞIYOR…

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) Genel Kurulu İstanbul Kartal’da gerçekleşiyor.

Dünyanın 12 ülkesinde faaliyet gösteren 40 “Atatürkçü Dernek”, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kartal’da buluşacak. Bu derneklerin çatı kuruluşu olan Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu, 18-19 Mart 2017 tarihleri arasında Kartal Belediyesi Ada Kartal Hotel’de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısında bir araya gelecek.

Genel Kurulun açılışını ADDP Sözcüsü Dr. Hakan Akbulut, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yapacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’nin inisiyatifi ile 18 Ekim 2016’da Almanya/ Dortmund’da gerçekleşen toplantı sonucunda kabul edilen “Kuruluş Bildirgesi“ ile oluşturulan ADDP’nin Genel Kurul toplantısına İsveç, ABD, İngiltere, Kosova, Almanya, Makedonya, Avusturya‘dan Atatürkçü Dernekler katılacak. Türkiye’deki 341 Atatürkçü Düşünce Derneği’ni temsilen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi de toplantıda yerini alacak. (ADDP’nin “Kuruluş Bildirgesi “ ek’te sunulmaktadır.)

Toplantıda ADDP’nin Yönetim Kurulu seçilecek; 2017 yılı faaliyetlerine yönelik çalışmalar, öneriler ve görüşler ele alınacak. Genel Kurul’da Türkiye’nin siyasi ve ekonomik süreci de görüşülecek.

Toplantının ikinci gününde ise İstanbul’daki 28 Atatürkçü Düşünce Derneği şubesi, Genel Kurula katılacak. Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun tanıtımı ve işleyişi de toplantıda konuşulacak konular arasında yer alacak.

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun toplantısına siz değerli basın mensuplarını da bekler, saygılar sunarız.

Tarih: 18 Mart 2017 Cumartesi

Yer: Kartal Belediyesi Ada Kartal Hotel (Büyükada)

Toplantının açılış konuşması saat:09.30

ADDP Sözcüsü Dr. Hakan Akbulut

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz