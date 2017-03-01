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Kartal Gazetesi » Manşet, Sağlık, Sultanbeyli » Birlik’te Engelsiz Gülüşler
Birlik’te Engelsiz Gülüşler
Birlik’te Engelsiz Gülüşler

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesisleri tarafından, engelli çocukların yaşam kalitesini arttırmak, daha fazla çocuğun geleceğe sağlıkla gülümsemesi amacıyla ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu doğrultuda İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sultanbeyli Derviş Ali -Hesna Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 21-22 Şubat tarihlerinde Dt. Zeynep ŞEN ve Hemşire Kebire GÜL’ün katılımıyla Özel Sultanbeyli Yeşeren Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde “Ağız ve Diş Sağlığı Taraması”  gerçekleştirilmiştir. Sultanbeyli İlçesi Hasanpaşa Mahallesinde bulunan merkezde bedensel engelli, yaygın gelişimsel bozukluk (otizm), down sendromu, mental reterdasyon, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ve velilerine eğitim verilmiştir. Muayene edilen engelli öğrenciler ağız ve diş sağlığı bakımından değerlendirilerek gerekli tedavilerin planlanması amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yönlendirilmeleri sağlanmıştır.

Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN, dünya nüfusunun yaklaşık %15’ine karşılık gelen bir milyardan fazla kişinin engellilik durumunun bulunduğu, Ülkemizde ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelliliğin oranının %2.5 ile kronik hastalığı olanların oranının %9.7 olduğunun kaydedildiğini,  kamuya başvuran 0-18 yaş arası çocuk hasta sayısında %16.6 artış olduğunu, engelli çocukların ağız ve diş sağlığı taramalarının Birlik sağlık hizmeti sunumunda hassas ve sosyal sorumluluğu da olan bir yere sahip olduğunu aktardı.

📆 17 Mart 2017 Cuma 16:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 29 14 11 4 55 30 +25 53 Play-off
3 Kocaelispor 28 14 10 4 48 26 +22 52
4 Çorum Bld. 29 13 9 7 39 24 +15 48
5 Ankara Demirspor 29 12 12 5 44 31 +13 48
6 Gölcükspor 28 11 10 7 33 29 +4 43
7 Kızılcabölükspor 29 10 11 8 29 27 +2 41
8 Van Bş. Bld. 29 10 10 9 29 33 −4 40
9 Bayburt GÖİ 28 9 9 10 32 31 +1 36
10 24 Erzincanspor 28 8 11 9 26 26 0 35
11 Kozan Bld. 28 9 8 11 31 35 −4 35
12 Erzin Bld. 29 9 8 12 28 40 −12 35
13 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 28 8 6 14 47 48 −1 30
16 Cizrespor 29 7 9 13 20 38 −18 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 28 6 9 13 32 49 −17 27
18 Beylerbeyi 28 5 9 14 31 44 −13 24
19 Manavgatspor 28 3 13 12 18 40 −22 22

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