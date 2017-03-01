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“Çanakkale Savaşı bir vahdet mektebidir”
“Çanakkale Savaşı bir vahdet mektebidir”

Sancaktepe’de açılışı yapılan Hacı Ahmet Kahraman Camii’nde Cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, camilerin ve 102 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı’nın birer birlik ve vahdet mektebi olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sancaktepe’de yeri belediye tarafından tahsis edilen ve hayırseverler ile belediyenin katkılarıyla yapımı tamamlanan Hacı Ahmet Kahraman Camii’nin açılışını yaparak Cuma hutbesi verdi ve Cuma namazı kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve vatandaşlar Cuma namazı öncesinde Hacı Ahmet Kahraman Cami’nin açılışlarını yaptı. Cuma öncesinde camiyi dolduran cemaate vaazda bulunan Görmez, camilerin boş olmasının camilerde Kur’an sohbetleri yapılmamasının camileri mescitleri harabeye çevirmek olduğunu söyledi.

Cuma hutbesinde Müslümanlara seslenen Görmez, camilerin önemine ve 102 yıl önce yaşanan ve Türk Milleti’nin eşsiz zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Savaşı ile ilgili konuştu.

Camilerin İslam’daki öneminin sadece namaz kılmak olmadığını kaydeden Görmez, “Camiler ve mescitler İslam Medeniyeti’nin kalbidir. İslam Medeniyeti’nde hiçbir İslam şehir, camisiz ve mabetsiz düşünülemez. Allah resulü Medine’ye hicret yolunda Küba’ya uğradığında ilk yaptığı şey bir mescidin inşası oldu. Camiler sadece namaz kılmak için değildir. Camiler namazla birlikte Rahmanın huzurunda kalpleri birleştiren yerlerdir. Camiler vahdet mekanlarıdır. Camiler mescitler birlikte secdeye varalım diye yapılmıştır. O birlik ruhunu sokaklara taşıyalım diye camiler yapılmıştır” dedi.

“Çanakkale büyük bir zafer mektebidir”

102 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı’na da değinen Mehmet Görmez, “Millet ve insanlık olarak Çanakkale’den alacağımız çok şey var. Çanakkale büyük bir zafer mektebidir. Çanakkale aynı zamanda bir vahdet mektebidir. Orada şehit olanları unutmamamız lazım. Çanakkale aynı zamanda bir ahlak mektebidir. Çanakkale savaş ahlakını dünyaya öğreten bir okuldur” diye konuştu.

📆 17 Mart 2017 Cuma 16:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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