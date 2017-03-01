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Sinan Pektemek’e 1 Liralık Tazminat Davası Açacağım
Sinan Pektemek’e 1 Liralık Tazminat Davası Açacağım

Spor Toto 3.lig 1.Grup 30.hafta karşılaşmasında Kocaeli spor ve Kartal spor İzmit İsmet Paşa Stadında karşı karşıya gelirken müsabakanın 77.dakikada yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart görerek oyun alanı dışına gönderilen Sinan Pektemek’in soyunma odasına giderken Kartal spor Teknik Direktörü Önder Deniz Kolgu’ya Türk futbolunda istenmeyen hakaretler etmesi sonucunda Önder Deniz Kolgu Sinan Pektemek’e 1 Liralık Tazminat davası açacağını söyledi.

Önder Deniz Kolgu; Sinan’ın oyundan çıkarken bana ve oyuncularıma ettiği küfürler sonrasında takımımı yalnız bırakmamak adına zaten en ufak bir aksi harekette bulunmam söz konusu değildi. Fakat Kocaelispor’lu Sinan Pektemek oyundan çıkarken anlamadığım bir şekilde ettiği küfürleri mahkemeye taşıyarak en kısa zamanda 1 liralık maddi manevi tazminat davası açacağım.

Çünkü Türk futbolunda bu varoş söylemlerin, bu kalitesiz işlerin, centilmenlik dışı hareketlerin artık geride kalması lazım. Zaten üst taraf alt tarafla hiç ilgilenmiyor 2.ligde 3.ligde neler oluyor kimsenin umurunda değil. Bu konuda çok inatçıyım belki dikkat çekerim.

Bu söylemler bitecek, sahaya seyirci girmeyecek, benim oyuncuma kimse saldırmayacak, ayrıca kendi kulübüne zarar vermeyecek böyle bir mücadele içerisinde. Zamanında kendi davamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımış birisiyim, dolayısıyla bunu da kesinlikle hukuk yolları çerçevesinde mahkemeye taşıyacağım ve Türk futboluna yine bir mesaj vermeye çalışacağım.

Türk futbolu bu kadar ucuz olamaz, Türk futbolunu oyuncular yönetemez, Türk futbolunun yöneticileri var, kulüp başkanları var, idarecileri var, onların tercih ettiği teknik adamlar var. Oyuncuların yapması gereken tek şey mukavelesinde yazanları yerine getirmek. Mukavelesinde ne yazıyor oyuncunun? Alacağı para, bunun karşılığında antrenman varsa antrenman, görev alırsa da maç oynamak. Başka bir şey yok, onun için hiç kimsenin haddine değil öyle camialara zarar vermek, herkes yerini konumunu bilecek. O yüzden Sinan Pektemek’e bu davranışından dolayı dava açacağım.

📆 17 Mart 2017 Cuma 16:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 28 16 9 3 44 17 +27 57 2017-18 2. Lig
2 Altay 29 14 11 4 55 30 +25 53 Play-off
3 Kocaelispor 28 14 10 4 48 26 +22 52
4 Çorum Bld. 29 13 9 7 39 24 +15 48
5 Ankara Demirspor 29 12 12 5 44 31 +13 48
6 Gölcükspor 28 11 10 7 33 29 +4 43
7 Kızılcabölükspor 29 10 11 8 29 27 +2 41
8 Van Bş. Bld. 29 10 10 9 29 33 −4 40
9 Bayburt GÖİ 28 9 9 10 32 31 +1 36
10 24 Erzincanspor 28 8 11 9 26 26 0 35
11 Kozan Bld. 28 9 8 11 31 35 −4 35
12 Erzin Bld. 29 9 8 12 28 40 −12 35
13 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 28 8 6 14 47 48 −1 30
16 Cizrespor 29 7 9 13 20 38 −18 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 28 6 9 13 32 49 −17 27
18 Beylerbeyi 28 5 9 14 31 44 −13 24
19 Manavgatspor 28 3 13 12 18 40 −22 22

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