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Kreş Öğrencileri Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ni Gezdi
Kreş Öğrencileri Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ni Gezdi

Kartal Belediyesi’ne bağlı Atalar Merkez, Atalar Şube, Begüm Yavuz, Kordonboyu Cumhuriyet 1, Cumhuriyet 2, Hürriyet Mahallesi, Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık Orta Mahalle, Soğanlık Gümüş pınar  ve Uğur Mumcu kreşlerinde eğitim gören minikler, Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ni ziyaret etti. Muhteşem zaferin yıl dönümü nedeniyle vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği müzedeki malzemeleri inceleyen öğrenciler, öğretmenlerini soru yağmuruna tuttu.

 

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda açılan ‘Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne sayılı günler kala ziyaretçi akınına uğradı. Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’nin ziyaretçileri bu kez kreş öğrencileri oldu. Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşe devam eden yaklaşık 200 öğrenci, müzeyi ziyaret etti. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay ve Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar’ın da eşlik ettiği minikler, müzedeki eserleri inceledi. Kartal Belediyesi’ne bağlı Atalar Merkez, Atalar Şube,  Begüm Yavuz, Kordonboyu Cumhuriyet 1, Cumhuriyet 2, Hürriyet Mahallesi, Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık Orta Mahalle, Soğanlık Gümüş pınar  ve Uğur Mumcu kreşlerine devam eden minikler, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan mühimmat, askeri teçhizat, kişisel eşyalar ve daha pek çok malzeme ve belgeyi inceledi. Sıhhiye çadırı ve maket mezar taşlarını da inceleyen öğrencilere 11 kreşte görev yapan öğretmenler de panolardaki yazıları okuyarak bilgi verdi. Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’nde yer alan anı defterinde ise daha önce ziyarette bulunan öğrencilerin yazdığı anlamlı ve duygu dolu satırlar dikkat çekti. Gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğrayan müzede, Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden ve kütüğü Kartal’da olan şehitler içinde de bir bölüm bulunuyor.

📆 17 Mart 2017 Cuma 15:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 29 14 11 4 55 30 +25 53 Play-off
3 Kocaelispor 28 14 10 4 48 26 +22 52
4 Çorum Bld. 29 13 9 7 39 24 +15 48
5 Ankara Demirspor 29 12 12 5 44 31 +13 48
6 Gölcükspor 28 11 10 7 33 29 +4 43
7 Kızılcabölükspor 29 10 11 8 29 27 +2 41
8 Van Bş. Bld. 29 10 10 9 29 33 −4 40
9 Bayburt GÖİ 28 9 9 10 32 31 +1 36
10 24 Erzincanspor 28 8 11 9 26 26 0 35
11 Kozan Bld. 28 9 8 11 31 35 −4 35
12 Erzin Bld. 29 9 8 12 28 40 −12 35
13 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 28 8 6 14 47 48 −1 30
16 Cizrespor 29 7 9 13 20 38 −18 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 28 6 9 13 32 49 −17 27
18 Beylerbeyi 28 5 9 14 31 44 −13 24
19 Manavgatspor 28 3 13 12 18 40 −22 22

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