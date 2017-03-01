Türkiye gündeminin adresi Sosyal Fil

Sosyal Fil sade arayüzü ile kullanım kolaylığı sunan kaliteli sosyal paylaşım platformudur. Sosyal Fil’de paylaşımlar oluşturulan topluluklara göre yapılarak ilgi alanlarına göre içeriklere ulaşımı kolay ve eğlenceli bir hale getirmektedir. Bu topluluklardan bazıları, “Dünya Haberleri“, “Gündem”, “Sinema”, “Türk Dizileri”, “Yabancı Diziler” gibi topluluklardır.

Dünya Haberleri topluluğuna, dünyadan haberler ve dünyada yaşanmış olaylarla ilgili paylaşımlar yapılır.Gündem topluluğunda ise Türkiye gündemini belirleyen hadiseler, ve gündemden önemli haberler paylaşılarak, tüm gündemi bir yerden takip etme imkanı sağlar.

Sosyal Fil’de toplulukların bir kısmı ana topluluklar olarak kaydedilmiştir. Her üye olan kullanıcı bu toplulukları takip eder ve bu topluluklarda bulunan paylaşımlara erişebilir. Bunun dışında kayıtlı kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre kendi topluluklarını oluşturup paylaşımlarını bu topluluklar altında gerçekleştirebilir.Bir topluluk kurabilmek için, topluluk paylaşım şekli ve topluluk kurallarını oluşturmak yeterlidir.

Sosyal Fil Nedir?

Sosyal Fil, kullanıcıların link, içerik, görsel vb içerikleri ekleyebildiği, eklenen içerikleri oylayarak ana sayfalara taşıyabildiği ve bu sayede kolobratif bir gündem inşasını mümkün kıldığı bir sosyal paylaşım platformudur. Sade ve fonksiyonel arayüzüyle kullanıcıların yeni gözdesi olan Sosyal Fil, her geçen gün genişleyen kullanıcı kitlesiyle, Türkiye’de alanında bir numara olmayı hedefliyor.

Sonsuz sayılabilecek internet dünyasında ilgi alanlarına göre internet üzerinde bulunan tüm bilgilerin bir araya toplanması internet kullanıcıları açısından çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Sosyal Fil kullanıcıları oluşturdukları topluluklarda yaptıkları paylaşımları ileride ulaşmak istediklerinde düzenli bir arşiv olarak kullanabilirler.Veya ilgi alanlarına göre üzerinde bilgi toplamak istedikleri konuları paylaşığ Sosyal Fil topluluğuna kayıtlı kullanıcılarla bu konu üzerinde tartışma ortamı oluşturabilirler.

Sosyal Fil’in amacı, internet kullanıcılarına internetin ana sayfası şeklinde hizmet sunmak, içeriklerin farklı görüş açılarıyla tartışılması ve böylece çok geniş ve eğlenceli bir sosyal paylaşım hizmeti sunmaktır.