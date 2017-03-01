Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Genel » Türkiye gündeminin adresi Sosyal Fil
Türkiye gündeminin adresi Sosyal Fil
Türkiye gündeminin adresi Sosyal Fil

Sosyal Fil sade arayüzü ile kullanım kolaylığı sunan kaliteli sosyal paylaşım platformudur. Sosyal Fil’de paylaşımlar oluşturulan topluluklara göre yapılarak ilgi alanlarına göre içeriklere ulaşımı kolay ve eğlenceli bir hale getirmektedir. Bu topluluklardan bazıları, “Dünya Haberleri“, “Gündem”, “Sinema”, “Türk Dizileri”, “Yabancı Diziler” gibi topluluklardır.

 

Dünya Haberleri topluluğuna, dünyadan haberler ve dünyada yaşanmış olaylarla ilgili paylaşımlar yapılır.Gündem topluluğunda ise Türkiye gündemini belirleyen hadiseler, ve gündemden önemli haberler paylaşılarak, tüm gündemi bir yerden takip etme imkanı sağlar.

 

Sosyal Fil’de toplulukların bir kısmı ana topluluklar olarak kaydedilmiştir. Her üye olan kullanıcı bu toplulukları takip eder ve bu topluluklarda bulunan paylaşımlara erişebilir. Bunun dışında kayıtlı kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre kendi topluluklarını oluşturup paylaşımlarını bu topluluklar altında gerçekleştirebilir.Bir topluluk kurabilmek için, topluluk paylaşım şekli ve topluluk kurallarını oluşturmak yeterlidir.

 

Sosyal Fil Nedir?

 

Sosyal Fil, kullanıcıların link, içerik, görsel vb içerikleri ekleyebildiği, eklenen içerikleri oylayarak ana sayfalara taşıyabildiği ve bu sayede kolobratif bir gündem inşasını mümkün kıldığı bir sosyal paylaşım platformudur. Sade ve fonksiyonel arayüzüyle kullanıcıların yeni gözdesi olan Sosyal Fil, her geçen gün genişleyen kullanıcı kitlesiyle, Türkiye’de alanında bir numara olmayı hedefliyor.

 

Sonsuz sayılabilecek internet dünyasında ilgi alanlarına göre internet üzerinde bulunan tüm bilgilerin bir araya toplanması internet kullanıcıları açısından çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Sosyal Fil kullanıcıları oluşturdukları topluluklarda yaptıkları paylaşımları ileride ulaşmak istediklerinde düzenli bir arşiv olarak kullanabilirler.Veya ilgi alanlarına göre üzerinde bilgi toplamak istedikleri konuları paylaşığ Sosyal Fil topluluğuna kayıtlı kullanıcılarla bu konu üzerinde tartışma ortamı oluşturabilirler.

 

Sosyal Fil’in amacı, internet kullanıcılarına internetin ana sayfası şeklinde hizmet sunmak, içeriklerin farklı görüş açılarıyla tartışılması ve böylece çok geniş ve eğlenceli bir sosyal paylaşım hizmeti sunmaktır.

📆 15 Mart 2017 Çarşamba 12:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 28 16 9 3 44 17 +27 57 2017-18 2. Lig
2 Altay 29 14 11 4 55 30 +25 53 Play-off
3 Kocaelispor 28 14 10 4 48 26 +22 52
4 Çorum Bld. 29 13 9 7 39 24 +15 48
5 Ankara Demirspor 29 12 12 5 44 31 +13 48
6 Gölcükspor 28 11 10 7 33 29 +4 43
7 Kızılcabölükspor 29 10 11 8 29 27 +2 41
8 Van Bş. Bld. 29 10 10 9 29 33 −4 40
9 Bayburt GÖİ 28 9 9 10 32 31 +1 36
10 24 Erzincanspor 28 8 11 9 26 26 0 35
11 Kozan Bld. 28 9 8 11 31 35 −4 35
12 Erzin Bld. 29 9 8 12 28 40 −12 35
13 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 28 8 6 14 47 48 −1 30
16 Cizrespor 29 7 9 13 20 38 −18 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 28 6 9 13 32 49 −17 27
18 Beylerbeyi 28 5 9 14 31 44 −13 24
19 Manavgatspor 28 3 13 12 18 40 −22 22

BAĞLANTILAR

baskan koleji kartalda proje baskani merkezi sadi ahmet turkiye ziyaret sultanbeyli Spor şimşek universitesi yeni mac kartal kadikoy Sancaktepe Altinok ak maltepe yardim meclis yazici kaza mehmet GÜNCEL istanbul Eğitim kartalspor Sağlık oz futbol gunu anma mutlu belediyesi Belediye parti cocuk pendik huseyin tuzla chp