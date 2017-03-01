Çevre Müdürlüğü Ve Gümüşhane Şiran İnözü Köyü Derneği’nden Ortak Çalışma

Kartal Belediyesi ve Gümüşhane Şiran İnözü Köyü Derneği ortak bir çalışmaya imza attı. İnözü Köyü Gençlik Kolları ile ortak bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi Çevre Müdürlüğü tekstil atıkları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında kullanılabilecek olan giysiler ihtiyaç sahiplerine, kullanılamayacak durumda olanlar ise tekstil kumbarasına gönderilecek.

Yürütülen ortak çalışma kapsamında Gümüşhane Şiran İnözü Köyü Derneği’nin düzenlemiş olduğu geceye katılanlar beraberinde getirdikleri tekstil atıkları ile çevre konusunda duyarlılıklarını göstermiş oldu. Gecede dernek yönetimi tarafından yapılan çevre projesi için Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’a plaket takdim edildi. Kars yaptığı konuşmada, dernek yönetimine ve katılımcılara projeye destek verdikleri için teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz önderliğinde yapmış olduğumuz çevre projeleri tüm hızıyla devam etmektedir. Dernek başkanımıza ve yönetimine bu önemli iş birliği için teşekkür ederim. Tekstil atıklarının kaynağından geri kazanılmasıyla birlikte yeni ürünlerin üretilmesi için doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne de geçilmektedir. Ayrıca yeni ürünlerin üretim faaliyetleri sonucu oluşacak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sebeplerinden olan sera gazı emüsyonu azalacaktır. O yüzden biz bu giysileri kullanılabilir durumda olanları ihtiyaç sahibine; kullanılamaycak durumda olanları doğa ve çevre için geri dönüşüme göndereceğiz. Dünya Bankası verilerine göre endüstriyel su kirliliğinin % 17-20 oranlık kısmı tekstil endüstrisinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra verilere göre 1 adet pantolon üretimi için 10 bin 850 litre su, 1 adet tişört için ise 2 bin 720 litre su kullanılmaktadır. Çevreye gösterdiğiniz duyarlılık için herkese teşekkür ederim.” dedi.

Yapılan ortak çalışma kapsamında Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz, dernek yönetimi ve gençlik kolları başta Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.