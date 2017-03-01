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Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

17 Mart Cuma günü saat:10.00’da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan Çanakkale Deniz Zaferi’ni Kutlama ve Aziz Şehitlerimizi Anma günü programımıza teşriflerinizi dileriz.

📆 14 Mart 2017 Salı 17:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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