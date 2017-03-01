Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

17 Mart Cuma günü saat:10.00’da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan Çanakkale Deniz Zaferi’ni Kutlama ve Aziz Şehitlerimizi Anma günü programımıza teşriflerinizi dileriz.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|27
|15
|9
|3
|40
|16
|+24
|54
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|28
|13
|11
|4
|51
|28
|+23
|50
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|27
|13
|10
|4
|47
|26
|+21
|49
|4
|Çorum Bld.
|28
|12
|9
|7
|38
|24
|+14
|45
|5
|Ankara Demirspor
|28
|11
|12
|5
|41
|30
|+11
|45
|6
|Gölcükspor
|27
|11
|10
|6
|32
|26
|+6
|43
|7
|Kızılcabölükspor
|28
|10
|10
|8
|27
|25
|+2
|40
|8
|Van Bş. Bld.
|28
|10
|10
|8
|28
|29
|−1
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|27
|9
|9
|9
|30
|27
|+3
|36
|10
|24 Erzincanspor
|27
|8
|11
|8
|26
|25
|+1
|35
|11
|Erzin Bld.
|28
|9
|7
|12
|28
|40
|−12
|34
|12
|Tekirdağspor
|28
|8
|9
|11
|27
|36
|−9
|33
|13
|Kozan Bld.
|27
|8
|8
|11
|30
|35
|−5
|32
|14
|Kartalspor
|28
|9
|5
|14
|27
|35
|−8
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|27
|8
|6
|13
|47
|47
|0
|30
|16
|Cizrespor
|28
|6
|9
|13
|19
|38
|−19
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|27
|6
|8
|13
|30
|47
|−17
|26
|18
|Beylerbeyi
|27
|5
|8
|14
|31
|44
|−13
|23
|19
|Manavgatspor
|27
|3
|13
|11
|18
|39
|−21
|22
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