14 Mart Tıp Bayramı’nda Kreş Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Soğanlık Orta Mahalle Çocuk Gelişim Merkezi’ne devam eden minikler, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Mermertaş’ı makamında ziyaret etti. Tıp Bayramı nedeniyle doktor ve hemşire önlükleri giyerek boyunlarına steteskop takan minikler Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Mermertaş’a kendi yaptıkları ve üzerinde tıp simgesi olan anlamlı bir hediye verdi. Kreş öğrencileri doktorlar ile ilgili bir şiir de okurken miniklerin ziyaretinden dolayı teşekkür eden Dr. Turgut Mermertaş, çocuklarla tek tek ilgilendi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Mermertaş’ı ziyaret eden ilk grup, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli oldu. Dr. Mermertaş’a çiçek takdim ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarının ardından minikler ziyarete geldi. Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay’ın da bulunduğu ziyarette minikler, doktor ve hemşire önlükleri ile geldiler. Kartal Belediyesi Soğanlık Orta Mahalle Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri boyunlarında steteskoplar ile Dr. Turgut Mermertaş’ın ve diğer sağlık çalışanlarının bu anlamlı bayramını kutladı. Geleceğin doktorları ve hemşirelerinin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Mermertaş, çocuklara teşekkür etti. Soğanlık Orta Mahalle Çocuk Gelişim Merkezi’ne devam eden çocukların bir sonraki durağı ise Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü oldu. Doktor ve hemşire kıyafetli minikler buradaki doktorların ve sağlık emekçilerinin de 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.