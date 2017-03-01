Sultangazili çınarlarla Yaşlılar Günü kutlandı

Sultangazi Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü öncesi Sultangazi’li çınarlarla biraraya geldi.

Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, derin bir tarihe ve köklü bir kültüre sahip olduğumuzu belirterek, “Bu kültürü oluşturan yaşlılarımıza şükran borçluyuz. Kültürümüzü yaşatabilmek, önümüzdeki nesillere aktarmak sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi Düğün Sarayı’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, derin bir tarihe ve köklü bir kültüre sahip olduğumuzu belirterek, “Bu kültürü oluşturan yaşlılarımıza şükran borçluyuz. Kültürümüzü yaşatabilmek, önümüzdeki nesillere aktarmak sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Altunay, “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde ilçemizdeki çınarları tecrübelerinden faydalanıyoruz” dedi. Yapımı devam eden projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Altunay, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:“600 yataklı Sultangazi Devlet Hastanesi’nin yapımında sona gelindi. Kısa bir süre sonra buranın açılış kurdelesini birlikte keseceğiz. Öte yandan hizmete açılan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde doktor sayısını arttırıyoruz. Bu hastane 44 ünite ile faaliyet gösterecek. Yeni üniversite binaları, okul ve kreşlerin yapımı ise devam ediyor.”

Ulaşıma yönelik yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Altunay, “İlçemize yeni çevre yolu geliyor. Bu yol ilçeyi, yeni havaalanı ve 3. Köprüye bağlayacak. Metris Kavşağı’nın ihalesi yapıldı. Mart ayının sonunda buraya ilk kazmayı vuracağız. Sultangazi yeni metro hattı ile tanışacak. Öte yandan İstanbul’un kuzey aksında yer alan Sarıyer-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi İlçeleri arasında yeni bağlantı yolları ile yeni güzergâhlar oluşturulacak” dedi. AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan ise selamlama konuşması yaparak yaşlılara her zaman gereken değerin verilmesi gerektiğini söyledi. Civan, “Gençlerimiz zorluklar karşısında dimdik duran atalarımızın tecrübelerinden faydalanmalıdır” diye konuştu.