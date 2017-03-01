Minik Öğrencilerden Başkan Altınok Öz’e Tıp Bayramı Ziyareti

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.Ziyarette Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Dr. Turgut Mermertaş, Mustafa Fehmi Okay, Nuran Keriş, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Vasfiye Yılmaz, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Nazlı Enif Dişpar da hazır bulundu.

“Çocuklar bizim geleceğimizdir”

Kendisi de uzun yıllar cerrahlık ve başhekimlik yapmış olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Tıp Bayramı nedeniyle doktor ve hemşire önlükleri ile kendisini ziyarete gelen miniklerin steteskopla kalp atışlarını dinledi. Başkan Altınok Öz, yaptığı konuşmada: “Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımızdır. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlığına önem veriyor, onlara düzenli sağlık taramaları yapıyoruz. Kreşlerde diş, göz ve skolyoz gibi sağlık taramaları yaparak erken ve doğru teşhisi öncelikli kılıyoruz.” dedi.

Ziyaretin sonunda minik öğrenciler, Başkan Altınok Öz’e çiçek vererek Tıp Bayramı’nı kutladı. Miniklerin bir sonraki durağı ise Kartal Belediyesi Sosyal Medya Grubu oldu. Doktor ve hemşire kıyafetli minikler, Sosyal Medya ekibinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.