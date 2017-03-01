Ahmet Şimşek’te İstiklal Marşı’nın 96. Yılı Kutlandı

Ahmet Şimşek Koleji’nde İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 96. yıl dönümü kutladı, Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye’nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ulusal marş olarak kabul edilişinin 96. yıl dönümü, Ahmet Şimşek Koleji konferans salonunda düzenlenen törenle kutlandı, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy saygıyla anıldı.

Ahmet Şimşek Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı, sunuculuğunu Türkçe Öğretmeni Selma Dündar’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli’nin konuşmasının ardından, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nın nasıl kabul edildiğini anlatan slayt gösterisi yapıldı. Türkçe Öğretmeni Hüseyin Bayansal’ın, Mehmet Akif Ersoy’un “Bülbül” isimli şiirini okumasının ardından da 5-F sınıfı öğrencisi Miray Kılıç, piyano ile İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 7-B sınıfı öğrencilerinin hazırladığı drama gösterisiyle devam eden programın son bölümünde ise İstiklal Marşı Okuma Yarışmasında derece alan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törenleri öğrenci velileri de izledi.

“Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli törende yaptığı konuşmada, “Bu gün, İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 96. Yılını kutluyoruz. Bu günlere çok zor gelindi, kıymetini biliniz. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. ”dedi.