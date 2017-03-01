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Vefatının 44’cü yıldönümünde anılacak
Vefatının 44’cü yıldönümünde anılacak

Pendik’te “Aşık Veysel’e Selam”  Sergisi ve Konseri

 Pendik Belediyesi, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel’i  ölümünün 44’cü yıl dönümünde “Aşık Veysel Selam” sergisi ve konseriyle anacak. Sergide 33 sanatçının büyük ozanı anlatan eserleri sergilenirken, konserde de Melihat Gülses Aşık Veysel’in eserlerini seslendirecek.

Aralarında Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Zeliha Akçaoğlu’na 33 sanatçının Aşık Veysel’den ve eserlerinden ilham alarak yaptığı resim, minyatür ve çizimlerden oluşan serginin açılışı  21 Mart Salı günü  Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Sergide fotoğrafçı Ara Güler’in objektifinden  Aşık Veysel’i anlatan fotoğraflar da yer alacak. Sergi, 30 Mart’a kadar gezilebilecek.

“Aşık Veysel’e Selam” konseri ise Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses, Müzisyen Nida Ateş ve Orkestra Şefi Burcu  tarafından verilecek konserde Aşık Veysel’in eserleri seslendirilecek.

 

“Yeni kuşaklar da tanısın istiyoruz”

Büyük halk ozanını anmak üzere böyle bir program gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “ Aşık Veysel, eserlerinde sevgi, saygı, iyilik, ve dürüstlük mesajları veren, şiirlerinde bu topraklara ait tüm güzellikleri dile getirerek gönüllerde taht kuran çok önemli bir gönül adamıdır. Biz de onun bize hediye ettiği bu değerli eserleri yaşatmak ve yeni kuşaklara sevdirmek amacıyla belediyemizin koordinesinde  değerli sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir sergi düzenledik. Sanatçılarımızın onun şiirlerinden esinlenerek yaptığı görsel çalışmalar,  bir bakıma Aşık Veysel’in gözleri ile sözlerini yorumlamak anlamını taşımaktadır. Konserimiz de Aşık Veysel’i bir kez daha eserleriyle seslendirerek hem yeni kuşaklara tanıtmak, hem de onu yad etmek amacı taşımaktadır.” Diyerek tüm sanatseverleri sergi ve konsere davet etti.

PROGRAM:

SERGİ: 21 Mart 2017 Salı Saat: 18.00

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

KONSER:

21 Mart 2017 Saat: 20.00

Yunus Emre Kültür Merkezi

📆 14 Mart 2017 Salı 13:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
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