Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kartalspor’a Destek

Yeşil sahalarda kötü tezahüratı önlemek ve öğrencilere spor sevgisini aşılamak amacıyla Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kartalspor Yönetimi işbirliğine gidiyor.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım DEMİRCİ, İlçe Milli Eğitim personeli ve Yavuz Selim Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bu hafta sonu 3. Lig 1. Grupta Kartalspor ile Bayburt Grup İl Özel İdarespor arasında oynanan maça gitti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih TERİM’in de izlediği maç sonunda Kartalspor, Bayburt Grup İl Özel İdarespor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Tribünlerde heyecanlı gözlerle müsabakayı izleyen öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. Özellikle ev sahibi ve misafir takım taraftarlarının birlik ve beraberlik örneği sergileyerek beraber attıkları “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” sloganı büyük alkış aldı.