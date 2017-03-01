Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet, Spor » Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kartalspor’a Destek
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kartalspor’a Destek
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kartalspor’a Destek

Yeşil sahalarda kötü tezahüratı önlemek ve öğrencilere spor sevgisini aşılamak amacıyla Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kartalspor Yönetimi işbirliğine gidiyor.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım DEMİRCİ, İlçe Milli Eğitim personeli ve Yavuz Selim Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bu hafta sonu 3. Lig 1. Grupta Kartalspor ile Bayburt Grup İl Özel İdarespor arasında oynanan maça gitti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih TERİM’in de izlediği maç sonunda Kartalspor, Bayburt Grup İl Özel İdarespor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Tribünlerde heyecanlı gözlerle müsabakayı izleyen öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. Özellikle ev sahibi ve misafir takım taraftarlarının birlik ve beraberlik örneği sergileyerek beraber attıkları “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” sloganı büyük alkış aldı.

📆 14 Mart 2017 Salı 13:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

BAĞLANTILAR

pendik şimşek kartalspor yazici mehmet Altinok proje Belediye mutlu parti Sancaktepe anma chp kadikoy meclis gunu yardim ziyaret istanbul huseyin turkiye merkezi oz baskan maltepe yeni universitesi kartal belediyesi kaza tuzla ahmet futbol ak sultanbeyli cocuk sadi kartalda Sağlık koleji baskani mac GÜNCEL Eğitim Spor