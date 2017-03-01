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“Saklı” filmi Maltepelilerle buluştu
“Saklı” filmi Maltepelilerle buluştu

Maltepe Belediyesinin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Selim Evci’nin yazıp yönettiği 2015 yapımı “Saklı” isimli filmin gösterimi, Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapıldı.

39. Montreal Film Festivali ana yarışma bölümünde, dünya prömiyeri yapılan filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Settar Tanrıöğen ve Pelin Akil rol aldı. Filmde, kızının arkadaşıyla ilişki yaşayan 50’li yaşlarda bir müzisyen ile ailesine düşkün bir babanın kesişen hikayesi konu edildi.

Film gösteriminin ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız’ın moderatörlüğünde, filmin yönetmeni Selim Evci ve oyunculardan Settar Tanrıöğen ile keyifli bir sinema sohbeti yapıldı. Selim Evci, filminde anlatmak istedikleri, yapım süreci, sinemaya ve kısa filme bakışı, film festivalleri ve projeleri hakkında soruları yanıtladı.

📆 14 Mart 2017 Salı 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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