Ahmet Şimşek’te hızlı tatbikat

Ahmet Şimşek Koleji’nde, deprem ve afetler sırasında sakin ve güvenli davranışın geliştirilebilmesi amacıyla okul boşaltma tatbikatı yapıldı. Öğrenciler okulu 6 dakikada boşalttı.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesinde, “Deprem haftası” etkinlikleri kapsamında yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla okul boşaltma tatbikatı yapıldı. Deprem bilincinin artırılması, doğal afetlere hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirilen tatbikata katılan öğrenciler, sakin ve bilinçli tavırlarıyla dikkat çekti. İdareci ve öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, siren çalınmasıyla başladı. Öğretmenler eşliğinde sınıflarından çıkan öğrenciler, okul binasını 6 dakikada boşalttı.

“Sakinlik ve güvenliği ön planda tuttuk.”

Okul boşaltma tatbikatını deprem ve afetler konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini belirten Matematik Öğretmeni Mehmet Olgaç, “Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Deprem anında ve sonrasında neler yapabileceğimizi görebilmek ve doğal afetlere dikkat çekebilmek amacıyla düzenlediğimiz tatbikatımızı sorunsuz tamamladık. Öğrenciler, okul binasını en alt kattan başlayarak 6 dakikada boşalttı. Sakinliği ve güvenliği ön planda tuttuğumuz bu tatbikatı her yıl kesintisiz düzenliyoruz. Deprem ve doğal afetler konusundaki bilinçlendirme çalışmalarımızı gelecek günlerde de sürdüreceğiz.” dedi.