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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek’te hızlı tatbikat
Ahmet Şimşek’te hızlı tatbikat

Ahmet Şimşek Koleji’nde, deprem ve afetler sırasında sakin ve güvenli davranışın geliştirilebilmesi amacıyla okul boşaltma tatbikatı yapıldı. Öğrenciler okulu 6 dakikada boşalttı.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesinde, “Deprem haftası” etkinlikleri kapsamında yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla okul boşaltma tatbikatı yapıldı. Deprem bilincinin artırılması, doğal afetlere hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirilen tatbikata katılan öğrenciler, sakin ve bilinçli tavırlarıyla dikkat çekti. İdareci ve öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, siren çalınmasıyla başladı. Öğretmenler eşliğinde sınıflarından çıkan öğrenciler, okul binasını 6 dakikada boşalttı.

“Sakinlik ve güvenliği ön planda tuttuk.”

Okul boşaltma tatbikatını deprem ve afetler konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini belirten Matematik Öğretmeni Mehmet Olgaç, “Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Deprem anında ve sonrasında neler yapabileceğimizi görebilmek ve doğal afetlere dikkat çekebilmek amacıyla düzenlediğimiz tatbikatımızı sorunsuz tamamladık. Öğrenciler, okul binasını en alt kattan başlayarak 6 dakikada boşalttı. Sakinliği ve güvenliği ön planda tuttuğumuz bu tatbikatı her yıl kesintisiz düzenliyoruz. Deprem ve doğal afetler konusundaki bilinçlendirme çalışmalarımızı gelecek günlerde de sürdüreceğiz.” dedi.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 17:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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