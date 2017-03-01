BORDO BERELİLERİN AFİŞİ ÇIKTI

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerimizin, Suriye’deki gergin süreçten yararlanıp terör örgütüne dönüşen bir aşiret ve liderine yapılan operasyonunu konu alan “Bordo Bereliler Suriye” filminin afişi çıktı. Film 7 Nisan’da vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, yapımcılığını 16 Yapım Medya olarak Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak’ın yaptığı, “Bordo Bereliler Suriye” filminde Cenk Ertan, Sedat Mert, Açelya Elmas ve Feyza Çıpa başrolü paylaşıyor.

Film, Suriye’de Türk sınır güvenliğini tehdit eden yerel bir terör örgütünün başındaki Çöl İmamı lakaplı Ebu Salim’i yok etmek için operasyon düzenleyen yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki timin hikayesini konu alıyor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteğinin paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü olduğu anlaşılıyor ve operasyon hem dışarda, hem içerdeki cuntacılara karşı verilen mücadeleye dönüşüyor.