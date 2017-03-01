Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Manşet » BORDO BERELİLERİN AFİŞİ ÇIKTI
BORDO BERELİLERİN AFİŞİ ÇIKTI
BORDO BERELİLERİN AFİŞİ ÇIKTI

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerimizin, Suriye’deki gergin süreçten yararlanıp terör örgütüne dönüşen bir aşiret ve liderine yapılan operasyonunu konu alan “Bordo Bereliler Suriye” filminin afişi çıktı. Film 7 Nisan’da vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, yapımcılığını 16 Yapım Medya olarak Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak’ın yaptığı, “Bordo Bereliler Suriye” filminde Cenk Ertan, Sedat Mert, Açelya Elmas ve Feyza Çıpa başrolü paylaşıyor.

Film, Suriye’de Türk sınır güvenliğini tehdit eden yerel bir terör örgütünün başındaki Çöl İmamı lakaplı Ebu Salim’i yok etmek için operasyon düzenleyen yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki timin hikayesini konu alıyor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteğinin paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü olduğu anlaşılıyor ve operasyon hem dışarda, hem içerdeki cuntacılara karşı verilen mücadeleye dönüşüyor.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 16:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

BAĞLANTILAR

Altinok turkiye koleji Eğitim yeni sadi huseyin baskan GÜNCEL Spor proje meclis mutlu Sağlık Belediye oz ak kadikoy baskani chp Sancaktepe merkezi kaza kartal maltepe pendik anma mehmet ahmet parti yardim ziyaret kartalspor şimşek gunu cocuk istanbul kartalda yazici universitesi belediyesi tuzla futbol sultanbeyli mac