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TSKM’de “Baroktan Günümüze Oda Müziği” konseri
TSKM’de “Baroktan Günümüze Oda Müziği” konseri

Maltepe Belediyesi, klasik müzik sevenleri “Baroktan Günümüze Oda Müziği” isimli konserle müzik yolculuğuna çıkardı. Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamındaki konser, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konserde piyanoda Caner Ünsal, kemanda Gonca Çeliker Bilget, flütte Metin Yavuz, viyolonselde Yeşim Madanoğlu ve Engin Şen sahne aldı.  Akademisyen ve performans sanatçılarından oluşan topluluk, barok dönemden çağdaş dönem müziklerine uzanan geniş bir yelpazede eserler sundu. Topluluk, barok dönemin ünlü bestecilerinin ve günümüz oda müziğinin sevilen eserlerini, ikili ve üçlü performanslarla yorumladıkları konserleriyle, klasik müzik severlere Maltepe’de unutulmaz bir akşam yaşattı.

📆 13 Mart 2017 Pazartesi 16:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 27 15 9 3 40 16 +24 54 2017-18 2. Lig
2 Altay 28 13 11 4 51 28 +23 50 Play-off
3 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49
4 Çorum Bld. 28 12 9 7 38 24 +14 45
5 Ankara Demirspor 28 11 12 5 41 30 +11 45
6 Gölcükspor 27 11 10 6 32 26 +6 43
7 Kızılcabölükspor 28 10 10 8 27 25 +2 40
8 Van Bş. Bld. 28 10 10 8 28 29 −1 40
9 Bayburt GÖİ 27 9 9 9 30 27 +3 36
10 24 Erzincanspor 27 8 11 8 26 25 +1 35
11 Erzin Bld. 28 9 7 12 28 40 −12 34
12 Tekirdağspor 28 8 9 11 27 36 −9 33
13 Kozan Bld. 27 8 8 11 30 35 −5 32
14 Kartalspor 28 9 5 14 27 35 −8 32
15 Karacabey Birlikspor 27 8 6 13 47 47 0 30
16 Cizrespor 28 6 9 13 19 38 −19 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 27 6 8 13 30 47 −17 26
18 Beylerbeyi 27 5 8 14 31 44 −13 23
19 Manavgatspor 27 3 13 11 18 39 −21 22

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