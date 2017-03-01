TSKM’de “Baroktan Günümüze Oda Müziği” konseri

Maltepe Belediyesi, klasik müzik sevenleri “Baroktan Günümüze Oda Müziği” isimli konserle müzik yolculuğuna çıkardı. Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamındaki konser, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konserde piyanoda Caner Ünsal, kemanda Gonca Çeliker Bilget, flütte Metin Yavuz, viyolonselde Yeşim Madanoğlu ve Engin Şen sahne aldı. Akademisyen ve performans sanatçılarından oluşan topluluk, barok dönemden çağdaş dönem müziklerine uzanan geniş bir yelpazede eserler sundu. Topluluk, barok dönemin ünlü bestecilerinin ve günümüz oda müziğinin sevilen eserlerini, ikili ve üçlü performanslarla yorumladıkları konserleriyle, klasik müzik severlere Maltepe’de unutulmaz bir akşam yaşattı.