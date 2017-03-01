İSTANBUL’DA BOKS VE KİCKBOKS ŞÖLENİ

Ataşehir’de gerçekleştirilen Aktunç Fight Night 7 Kickboks ve Boks gala gecesi heyecan dolu maçlara sahne oldu. Gecenin başlangıcında tüm sporcular alkışlar eşliğinde ringe çıkıp kalabalık bir izleyici eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Toplam 15 Kickboks ve Boks karşılaşmasının olduğu gecenin orta hakemliğini Mehmet Akın üstlenirken yardımcıları ise Çetin Yılmaz, Bertan Örnek, Şükrü Delice ve Kemal Sedef oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçları izleyicilerin çoğunluğu ayakta izledi ve gecede yapılan çekilişlerle izleyiciler arasında talihli olanlara çeşitli hediyeler verildi.

Gecede izleyicilere hitap eden organizatör Yavuz Aktunç kulüp olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu tarz sportif organizasyonlarda amacımız ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek başarılı sporculara tecrübe açısından katkı sağlamaktır. En önemlisi ise toplumumuza sporu aşılamak ve bu alışkanlığı daimi hale getirmektir. Katılan bütün sporculara başarılar diler ve mayıs ayında yapacağımız organizasyonda görüşmek üzere derken katılan tüm izleyicilere teşekkür etti.

İşte gecenin maçları ve detaylar:

Emirhan Bulut (vs) Arda Torunoğlu (kazanan: Arda Torunoğlu)

Samet Dönder (vs) Mehti Bahramov (kazanan: Samet Dönder)

Bahadır Demir (vs) Arslan Shkurov (kazanan: Bahadır Demir)

Uğur Güngör (vs) Selçuk Gültekin (kazanan: Selçuk Gültekin)

Erdem Taha Dinçer (vs) Murat Gömeç (kazanan: Erdem Taha Dinçer)

Ahmet Eray Koşal (vs) Miraç Sadıkoğlu (kazanan: Ahmet Eray Koşal)

Hikmet Yılmaz (vs) Terlan Güliyev (kazanan: Hikmet Yılmaz)

Ali Emre Sümer (vs) Oğuz Kibritçi (kazanan: Ali Emre Sümer)

Sefa Kuluk (vs) Bayram Altuğ (kazanan: Sefa Kuluk)

Aytekin Demir (vs) İbrahim Tacikulov (kazanan: Aytekin Demir)

Oğuzhan Karabıyık (vs) Enes Çalım (kazanan: Oğuzhan Karabıyık)

Ali Çağrı Oftamış (vs) Mustafa Albayrak (kazanan: Ali Çağrı Oftamış)

Umut Atasoy (vs) Cem Ali Koçak (kazanan: Umut Atasoy)

Polat Demirhan (vs) Mehmet Eren Baykara (kazanan: Polat Demirhan)

Fatih Karakaya (vs) Adem Kutlay (kazanan: Fatih Karakaya)