“Gelincikler Sanatseverlerle İstanbul’da Buluştu.”

Mor Kaftan Sanat Galerisi ve Piece of ART Gallery&PR, 11 – 23 Mart 2017 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası resim sanatı platformundaki önemli temsilcilerimizden biri olan Ressam Hikmet Çetinkaya Kişisel Resim Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.

Açılış kokteyli; 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat: 14:00 – 17:00 arasında gerçekleştirildi.

Sergi küratörleri Günsu Saraçoğlu, Dilşad Atasoy ve Berna Karadoğan; sergi ile ilgili düşüncelerini şöyle anlatıyor:

“ Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden değerli sanatçımız Hikmet Çetinkaya’yı ağırlamaktan onur duyuyoruz. İstanbul’lu sanatseverleri; sanatçının muhteşem gelincik eserleri ile buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz.

“…Benim Gelinciğe Borcum Var…. “ ifadesi ile eserlerine hayat veren sanatçımız Hikmet Çetinkaya’yı ve sanatsever dostlarımızı sergimizde ağırlamaktan keyif aldık. İstanbul’lu sanatseverleri bu sergiyi ziyaret etmeleri için 23 Mart tarihine kadar bekliyoruz.“

Sergiyi, İstanbul’da Mor Kaftan Sanat Galerisi’nde 11 – 23 Mart 2017 tarihleri arasında izlemek mümkün.

Mor Kaftan Sanat Galerisi

Nevzemin Sk.No.: 13 Bahariye /İstanbul

Tel: (0216) 3861765

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Hikmet Çetinkaya Kimdir. ?

1958 yılında Konya – Hasanşeyh’de doğdu. Denizli’de tamamladığı lise eğitiminin ardından; Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi-Resim Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Türkiye’de ve diğer ülkelerde uluslarası düzeyde sayısız sanat fuarlarına katıldı. 2001 yılında davet edildiği İsveç Stockholm Uluslararası Dünya Sanat Fuarında ülkesini başarı ile temsil etti. Bu fuar sanatçının dönüm noktası oldu, gelincik temalı çalışmalarına yoğunlaştı ve ‘’Gelincik Adam’’ diye anılmaya başlandı. Türkiye’deki atölyesinin yanında, sanat çalışmalarına 2002 yılında Paris’te açtığı atölyesinde beş yıl devam etti. Çetinkaya, Arc-En- Ciel Maison D’art Paris adında bir sanat evi açarak birçok sanatsal etkinliklerde bulundu. 2013 yılında Kanada – Toronto’da kurduğu atölyesinde ve Türkiye – Ankara’daki atölyesinde eş zamanlı olarak sanat çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’den katılan 45 sanatçı ile birlikte Paris-Unesco’da sergi organizasyonunu gerçekleştirdi. Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek üzere Atina ve Patmos, Girit, Santorini, Mikanos adalarında ‘’ Anadolu’dan Esintiler’’ adında sanat etkinlikleri yaptı. Bulgaristan / Plovdiv – Avusturya / Pörchlan – Kanada / Montreal, Ottowa ve Toronto kentlerin de, Kırgızistan / Bişkek’de, Avustralya / Canbera’da sanat sempozyumlarına katılarak canlı performanslar sundu, seminerler verdi. Amerika, Kanada, Rusya, Avusturya, Fransa, İsveç, Çin, Avustralya, Yunanistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Sırbistan ve Kıbrıs’ta 43 yurtdışı kişisel sergisi olmak üzere toplam 125 kişisel – solo sergiler yaparak, 800’den fazla karma sergiye katıldı. 1976 yılında yağlıboya ile tanışan Çetinkaya, kırk yıldır elinden bırakmadığı fırçasıyla onbin’den fazla çalışmasını sanat dünyasına kazandırdı.